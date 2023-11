Nelle prossime puntate di Terra Amara si assisterà all'arrivo di Cumali che otterrà un posto di lavoro alla fattoria Yaman. Qui l'uomo stringerà un rapporto sempre più forte con Uzum. Molto presto si scoprirà che il nuovo arrivato è il padre naturale della bambina, questa notizia farà preoccupare Gaffur e Saniye Taskin.

Anticipazioni Terra amara: Cumali viene assunto da Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Cumali giungerà all'improvviso alla fattoria Yaman per convincere Gaffur ad assumerlo promettendogli in cambio metà del suo stipendio.

L'ex capomastro accetterà la proposta del nuovo arrivato approfittando dell'assenza di Saniye, lontana da Cukurova per assistere un parente malato.

Cumali, però, si comporterà come se nascondesse qualcosa, tanto da dare l'impressione di spiare tutte le mosse della famiglia Yaman. Anche Saniye, ritornata nella cittadina, noterà lo strano comportamento del nuovo dipendente, decisamente troppo affettuoso nei confronti della loro bambina Uzum. Per questo motivo, la capomastro crederà che Cumali abbia brutte intenzioni nei confronti della piccola.

Uzum informa Saniye che il nuovo arrivato è suo padre

Saniye non esiterà a colpire Cumali con un oggetto contundente quando lo vedrà troppo vicino alla figlia adottiva.

Il nuovo arrivato perderà molto sangue dalla ferita e sverrà. Uzum rimprovererà la donna e preciserà che quell'uomo non stava facendo niente di male visto che è suo padre. Neanche a dirlo, la dichiarazione getterà nella disperazione Saniye e suo marito Gaffur. La coppia, infatti, temerà che Cumali sia giunto a Cukurova per riprendersi Uzum.

Di conseguenza, i due inizieranno a guardarlo con sospetto fino ad arrivare a un confronto.

Cumali non vuole portare via la bambina ai coniugi Taskin

I coniugi Taskin daranno vita ad un confronto molto duro con Cumali. Il nuovo arrivato a questo punto preciserà di non essersi potuto prendere cura della bambina in quanto era in carcere dopo essere rimasto coinvolto in una rissa.

Per tale ragione, Cumali chiederà a Saniye di non sbatterlo fuori dalla tenuta Yaman, sostenendo che voleva solo riallacciare i rapporti con sua figlia. L'uomo, inoltre, cercherà di tranquillizzare Gaffur e sua moglie informandoli di non avere nessuna intenzione di portare via Uzum visto che l'hanno accudita come loro figlia. Alla fine, Saniye accetterà di tenere Cumali alle sue dipendenze.