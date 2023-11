Le puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 il 24 e il 25 novembre. L'attenzione si concentrerà su Fikret, che sarà denunciato dopo l'incidente di Zuleyha Altun: sarà suo zio Fekeli a consegnarlo alle autorità, che provvederanno ad arrestarlo. Ma il giovane sarà rilasciato quasi subito, poiché dichiarato estraneo ai fatti, quindi se la prenderà con lo zio per non aver avuto fiducia in lui.

Nel frattempo Umit si recherà nuovamente a Villa Yaman per far visita a Zuleyha e vedere come sta dopo la perdita del bambino che portava in grembo: Demir non apprezzerà affatto la visita dell'ex amante.

Sempre a proposito della dottoressa Umit, la verità riguardo il suo vero nome (che è Ayla) sarà rivelato anche a Lutfiye, la quale lo verrà a sapere da Sermin.

Puntata del 24 novembre di Terra amara: Fekeli denuncia Fikret per l'incidente di Zuleyha

Durante una conversazione con Lutfiye, Fekeli la metterà al corrente delle sue preoccupazioni in merito alla relazione instauratasi tra suo nipote e la dottoressa Mujgan. Inoltre, l'uomo verrà a sapere dell'incidente stradale avvenuto ai danni di Zuleyha, che l'ha portata a essere operata in ospedale e a perdere il bambino che portava in grembo. Sarà così che, temendo sia stato Fikret a causare il sinistro, Fekeli deciderà di denunciarlo alle autorità, in modo da proteggerlo dalla furia di Demir e della sua famiglia.

Comunque Fikret sarà subito rilasciato, in quanto dichiarato innocente. Arrabbiato per la denuncia ricevuta dallo zio, il giovane avrà una discussione con lui e gli dirà di non voler più essere considerato suo nipote.

Spoiler del 25 novembre: Demir intima a Umit di non farsi vedere mai più

Alla luce dell'accaduto, Fekeli cercherà di farsi perdonare dal nipote, chiedendogli scusa per averlo accusato dell'incidente di Zuleyha.

Nonostante le parole dello zio, Fikret non riuscirà a perdonarlo poiché si sentirà tradito.

Umit, intanto, si recherà a trovare Zuleyha per verificare che stia bene. Demir si mostrerà non poco infastidito per la visita della sua ex amante e arriverà a intimarle di non farsi vedere mai più.

Spazio anche a Sermin, che si ritroverà a confidare a Lutfiye ciò che ha scoperto attraverso la lettera che il suo ex marito Sabahattin aveva scritto al primario Umit. Sarà così che anche la zia di Fikret verrà a sapere che il vero nome di Kahraman è Ayla. In seguito a tale scoperta, Lutfiye si recherà in ospedale per parlare con la dottoressa.