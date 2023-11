L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni di venerdì 10 novembre annunciano che Zuleyha dimostrerà tutto il suo amore per la sua famiglia. Demir rientrerà con i vestiti macchiati di sangue dopo una cena di lavoro e appena la moglie verrà a sapere della rissa scoppiata con il vetraio al ristorante penserà di agire. Zuleyha si recherà alla vetreria di Ramazan, l'uomo che ha insultato Sevda in presenza di Demir, e distruggerà il suo negozio con un bastone per vendicarsi. In questa occasione Zuleyha dimostrerà di essere disposta a tutto pur di difendere la sua famiglia.

Una cena movimentata per Demir, che rientra alla villa in disordine

Dopo essere stato a cena per lavoro Demir rientrerà alla villa in uno stato che preoccuperà Sevda e Zuleyha. Gli abiti di Yaman saranno in disordine e la moglie non potrà fare a meno di notare che sui vestiti ci sono diverse macchie di sangue. Demir dovrà dare una spiegazione alla sua famiglia, ma mentirà per non ferire i sentimenti di Sevda. Solo in un secondo momento, quando sarà da solo con la moglie, spiegherà che al ristorante c'era un uomo, il vetraio Ramazan, che ha offeso pesantemente Sevda e gli ha fatto perdere la pazienza. Yaman racconterà di aver picchiato il vetraio per difendere l'onore della ex cantante e Zuleyha lo capirà.

Zuleyha accecata dalla rabbia

Zuleyha che sarà molto dispiaciuta per ciò che è accaduto al marito durante la cena. Non avrà nessuna intenzione di restare a guardare e deciderà di vendicarsi dell'uomo che ha fatto perdere la pazienza a Demir e soprattutto che ha offeso Sevda. Senza pensarci due volte Zuleyha si recherà alla vetreria piena di rabbia e inizierà a rompere tutte le finestre usando un bastone, sotto gli occhi increduli dei tanti passanti che si fermeranno a guardare la scena e di Sermin che si troverà lì per caso.

La forza di Zuleyha nel difendere la sua famiglia

Per difendere Sevda, Zuleyha affronterà direttamente l'uomo che l'ha offesa. Così come lui davanti a tutti aveva affermato che la ex cantante era una donna da esibire come un trofeo, Zuleyha non avrà timore di rovinargli il negozio nonostante la gente presente. Accecata dalla rabbia continuerà a colpire tutte le vetrate che si troverà davanti, incurante delle proteste di Ramazan che la minaccerà di chiamare subito la polizia. Per tutta risposta Zuleyha minaccerà ancora il vetraio, dicendogli che sarebbe disposta a fare anche peggio se lui proverà ancora a offendere la sua famiglia.