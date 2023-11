Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda mercoledì 29 e giovedì 30 novembre su Canale 5 dopo l'udienza Fekeli e Lutfiye rientreranno a casa e troveranno Mujgan. La dottoressa sosterrà l'innocenza di Demir, inoltre verrà a sapere della passata relazione tra Umit e Fikret. Inoltre Fekeli sospetterà sempre più del nipote. Nel frattempo Fikret verrà aggredito da due uomini ritrovandosi ben presto prigioniero di Zuleyha. Intanto Sermin noterà il senso di protezione di Sevda per Umit e inizierà a essere sempre più sospettosa sul loro legame.

Mujgan torna a casa e difende Demir

Nella puntata di mercoledì 29 novembre dopo essere stati in tribunale Fekeli e Lutfiye a casa dove troveranno inaspettatamente Mujgan. La dottoressa dirà di essere convinta che Demir non possa essere il colpevole dell'incidente che ha coinvolto Umit. A questo punto Ali Rahmet confesserà alla donna di aver scoperto che in passato c'è stata una relazione sentimentale tra Fikret e la stessa Umit: tale notizia turberà particolarmente Mujgan. Inoltre, Fekeli affermerà di credere che sia stato proprio Fikret a spingere Umit dalle scale.

Nel frattempo lo stesso Fikret sarà vittima di un'aggressione da parte di due misteriosi individui.

Lutfiye libera suo nipote da Zuleyha

Nell'episodio di giovedì 30 novembre Sermin percepirà il modo in cui Sevda difende Umit e deciderà di fare una serie di domande a Gulten per capire il vero legame che unisce le due donne. Tuttavia l'insistenza della donna non farà altro che alimentare l'irritazione di Gulten, la quale deciderà di cacciare Sermin dalla tenuta Yaman.

A questo punto, Sermin, determinata a scavare più a fondo, si dirigerà verso il carcere per confrontarsi con Demir riguardo al possibile legame tra Sevda e Umit. Tuttavia il suo tentativo di chiarire la situazione si scontrerà con la stizza del cugino, che la caccerà via.

Infine Zuleyha terrà prigioniero Fikret e sarà solo grazie all'imprevisto intervento di Lutfiye, la quale nel frattempo si era messa sulle tracce del nipote, che l'uomo riuscirà a liberarsi e a fuggire.

Riassunto della puntata precedente

Nella precedente puntata in onda mercoledì 28 novembre Umit si risveglia e dice al procuratore che il suo aggressore è stato Demir. Di fronte allo sguardo incredulo Zuleyha, l'uomo viene quindi condotto in prigione. A quel punto Altun si incontra con Sadi per elaborare un piano che possa permettere al marito di uscire di carcere.

Nel frattempo Sevda visita la figlia Umit in ospedale, ma viene allontanata da parte sua quando manifesta la propria convinzione nell'innocenza di Demir.