Momenti di alta tensione caratterizzeranno le prossime puntate della terza stagione di Terra Amara. Zuleyha lascerà Demir e chiederà il divorzio, e lui sarà così disperato da essere sul punto di togliere la vita a se stesso e alla sua amante Umit Kahraman. Demir raggiungerà la dottoressa in hotel e lei sarà terrorizzata nel vederlo armato e fuori di sé. Zuleyha però, preoccupata per un'eventuale brutta reazione del marito, lo seguirà e arriverà in hotel appena in tempo per evitare la tragedia.

La partenza di Zuleyha spezza il cuore a Demir

Quando verrà a sapere del tradimento di Demir con Umit, Zuleyha lascerà villa Yaman con i bambini. Suo marito correrà al porto per fermarla, ma non ci riuscirà e tornerà a casa cercando di capire dove possa essere andata sua moglie.

Gulten non dirà nulla a Demir e lui andrà a chiedere aiuto a Sadi, ma l'investigatore gli farà credere che sua moglie sia andata a Londra. Il viaggio di Zuleyha, tuttavia, durerà molto poco, perché Sevda riceverà una minaccia che la spaventerà a tal punto da chiedere alla moglie di Demir di tornare alla villa. Nel frattempo Umit non riuscirà ad accettare la sconfitta e continuerà a ossessionare Yaman, fino a presentarsi a casa sua per implorarlo di tornare insieme a lei.

Sevda teme di finire in prigione con Zuleyha

Sevda riceverà un biglietto in cui qualcuno le rivelerà di aver visto lei e Zuleyha seppellire il corpo di un uomo. La donna sarà terrorizzata all'idea di poter finire in prigione e partirà subito per Cipro ad avvisare la moglie di Demir, che tornerà a Cukurova.

Il rientro per Zuleyha sarà traumatico, perché a Villa Yaman troverà Umit in compagnia di suo marito e li caccerà entrambi. La dottoressa non perderà l'occasione per infierire e rivelerà a Zuleyha che Demir le aveva chiesto di sposarla. Yaman sarà fuori di sé dalla rabbia e dopo aver spinto fuori dalla villa Umit tornerà a casa a spiegarsi con Zuleyha.

Lei, tuttavia, sarà irremovibile e chiederà il divorzio a Demir.

Tragedia evitata grazie all'intervento di Zuleyha

Demir sarà disperato all'idea di aver perso la moglie a causa di un errore e della cattiveria di Umit, e farà di tutto per dimostrarlo. Yaman si recherà all'hotel in cui alloggia la dottoressa, deciso a mettere definitivamente un punto a questa storia.

Demir si presenterà con un'arma e per nulla disposto a parlare. Dirà subito a Umit le sue intenzioni: ucciderla e togliersi la vita. Yaman spiegherà che ormai per lui non ha più senso vivere dopo aver perso Zuleyha e punterà la pistola contro la donna. In quel momento arriverà Zuleyha, che preoccupata per il marito l'ha seguito. Demir non riuscirà a smettere di piangere per tutto il male provocato alla moglie e le chiederà disperatamente perdono.