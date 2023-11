Ci sarà grande fermento per l'organizzazione del quarto compleanno del piccolo Adnan e l'unione tra Demir e Zuleyha sembrerà consolidarsi sempre di più. Demir, però, non sarà tranquillo visto che temerà che la sua passata relazione con Umit venga a galla. E in effetti la dottoressa e Fikret non smetteranno di ordire piani per rovinare la felicità dei due coniugi: tutto succederà nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda tra il 19 e il 25 novembre.

La festa per il compleanno di Adnan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda da domenica 19 a sabato 25 novembre.

Le puntate prenderanno il via dalla decisione di Fikret e Umit di rovinare il matrimonio di Zuleyha e Demir. I due complici metteranno in piedi un piano per fra giungere delle foto compromettenti ad Altun. Nel frattempo, quest'ultima ancora ignara del tradimento perpetrato ai suoi danni, sarà felice di organizzare il quarto compleanno di Adnan.

Durante i festeggiamenti del primogenito degli Yaman al circolo, Demir farà un 'regalo' particolare al piccolo che ha sempre considerato suo figlio. Yaman rivelerà a tutti gli invitati di aver fatto attribuire all'anagrafe anche il nome 'Yilmaz' al bimbo in onore del padre biologico defunto. Questo renderà orgogliosa Zuleyha ma farà innervosire ancora di più Umit che si presenterà alla festa senza essere stata invitata.

Con l'intenzione di incastrare Fikret, Demir e Fekeli metteranno in scena una lite pubblica che si concluderà con una finta aggressione a mano armata da parte di Demir ad Alì Rahmet. Ben presto la notizia dell'aggressione sarà di dominio pubblico e giungerà alle orecchie non solo di Zuleyha che ne resterà sconvolta, anche di Umit e Fikret.

Quest'ultimo, in pena per la salute dello zio tornerà alla villa uscendo allo scoperto.

Zuleyha ha un grave incidente e perde il bambino

Demir non sarà tranquillo: l'uomo avrà il timore che la sua relazione extraconiugale con Umit venga scoperta dalla moglie. Nel frattempo, la dottoressa, durante l'ennesima discussione con Sevda, le rivelerà finalmente di essere la figlia da lei abbandonata in fasce.

I colpi di scena non sono terminati qui.

Infatti, Umit su tutte le furie deciderà di rivelare finalmente a Zuleyha di essere stata l'amante del marito, ma il destino si metterà di mezzo. Zuleyha avrà un grave incidente stradale e a soccorrerla sarà proprio Umit. Altun si salverà ma purtroppo il figlio che da poco aveva scoperto di portare in grembo non ce la farà.