Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara che andranno in onda dal 3 a 9 dicembre su Canale 5 preannunciano una fuga, un lutto e un tentato omicidio. Umit sarà ancora in ospedale e il suo stato di salute preoccuperà molto la madre Sevda. Intanto Zuleyha dopo aver scoperto il tradimento di Demir scapperà verso Cipro. La scelta di Mujgan di cambiare vita e di trasferirsi a Istanbul invece la porterà a trovare la morte.

Mujgan perde la vita in un incidente aereo

Mujgan vorrebbe riappacificarsi con Zuleyha mettendola in guardia da Umit, pertanto la dottoressa mostrerà ad Altun una foto compromettente dei due ex amanti: Zuleyha scoprirà così che il marito ha avuto una relazione extraconiugale con Umit.

Gli ultimi avvenimenti porteranno agitazione a Villa Yaman, dove Sevda sarà sempre più preoccupata per lo stato di salute di sua figlia Umit, ricoverata ancora in ospedale.

Spinta da Lutfiye e incoraggiata da Fekeli, Mujgan deciderà di cambiare vita e accettare una proposta di lavoro ad Istanbul. Con l'intento di cercare un'abitazione adeguata per se stessa e per il piccolo Kerem Alì, la dottoressa deciderà di partire da sola, lasciando il figlio alle cure dei parenti. Ma l'aereo su cui viaggerà avrà un incidente aereo che non lascerà nessun superstite: la morte della dottoressa farà sprofondare nella disperazione Fekeli e Fikret, in particolare quest'ultimo sarà affranto nell'apprendere che la donna di cui si era perdutamente innamorato non c'è più.

Zuleyha fugge con i figli

Nel frattempo Zuleyha, delusa e amareggiata dalla scoperta del tradimento del marito, deciderà di partire alla volta di Cipro con i figli Adnan e Leyla. Solo Gulten sarà messa al corrente della destinazione scelta da Altun, la quale per avere denaro a disposizione deciderà di vendere le sue quote dell'azienda Yaman a uno sconosciuto.

Demir verrà a conoscenza della fuga della moglie e deciderà di assumere un investigatore privato per ritrovarla.

Sarà Sevda a riportare a casa Zuleyha, dopo averle fatto sapere che un uomo le ha viste mentre occultavano il cadavere del ladro che aveva ucciso qualche giorno prima.

Infine Demir, fuori controllo per l'assenza prolungata della moglie, prenderà una pistola e si dirigerà verso l'albergo in cui abita Umit intenzionato ad ucciderla e poi a togliersi la vita. Infatti Yaman riterrà l'ex amante colpevole della fuga della moglie. La stessa Zuleyha, però, arriverà appena in tempo per evitare il peggio e bloccherà il marito, a cui inoltre concederà il perdono.