Le anticipazioni di Uomini e donne dal 27 novembre al 1° dicembre 2023 segnalano che Ida Platano è pronta a conoscere nuovi ragazzi interessati ad iniziare una frequentazione.

Tra Alessio e Claudia, invece, è scattato l'addio definitivo mentre Marco Antonio e Barbara hanno scelto di uscire insieme e provare ad approfondire la conoscenza.

Ida Platano conosce nuovi uomini in studio: anticipazioni Uomini e donne al 1° dicembre 2023

Le vicende di Ida Platano terranno banco nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunata stagione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, dato che per lei arriveranno nuovi pretendenti in studio.

Ida avrà modo di conoscere nuovi ragazzi interessati a lei dopo che, nella registrazione precedente, diversi pretendenti che avevano partecipato all'incontro al buio hanno scelto di andare via dal parterre perché non interessati ad approfondire la conoscenza con una donna che aveva alle spalle un vissuto già importante.

Tra i vari ragazzi che si presenteranno in trasmissione, Ida resterà particolarmente colpita da un ragazzo cubano che riuscirà ad attirare la sua attenzione.

La tronista vorrà chiedere scusa anche ad un ragazzo che ha preso parte alla registrazione precedente: non avendo avuto dei modi carini nei suoi confronti, deciderà di portargli un mazzo di fiori per farsi perdonare.

Per Alessio e Claudia arriverà il momento della rottura definitiva.

Le anticipazioni del talk show rivelano che i due decideranno di lasciarsi e quindi interrompere la conoscenza intrapresa nel corso di queste ultime settimane, fatta di diversi incontri anche fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Marco Antonio e Barbara, invece, decideranno di portare avanti la loro frequentazione e si mostreranno particolarmente affiatati e complici.

I due sono usciti insieme nel corso della settimana e non nasconderanno l'interesse che nutrono l'uno nei confronti dell'altro, che lascerebbe ben sperare per l'inizio di un nuovo capitolo nella vita della storica dama del parterre over.

Armando Incarnato assente in studio nelle nuove puntate

Tra gli assenti di spicco delle prossime puntate di U&D fino al 1° dicembre 2023 c'è Armando Incarnato.

Dopo essere rientrato in trasmissione a distanza di un po' di tempo dalla sua ultima partecipazione al programma, il cavaliere napoletano non ha preso parte alle ultime registrazioni del talk show e non si conoscono i motivi di questa assenza.

In studio non sono stati forniti dettagli e, anche sui social, Armando non ha dato spiegazioni ai fan sul perché di questa assenza nelle prossime puntate.