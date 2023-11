Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne di dicembre 2023 rivelano che Ida Platano si mostrerà attratta da un ragazzo cubano che arriverà in studio per conoscerla. Intanto Roberta Di Padua avrà modo di ritrovare in trasmissione Alessandro Vicinanza, lo storico ex fidanzato di Ida, col quale anche lei in passato aveva provato ad iniziare una frequentazione. Alessio, invece, punterà il dito contro Claudia sostenendo che la dama sarebbe solo una manipolatrice.

Ida attratta da un pretendente cubano

Ida Platano porterà avanti il suo nuovo percorso da tronista e le anticipazioni di dicembre rivelano che per lei arriverà David, un ragazzo cubano che si mostrerà interessato a conoscerla meglio.

Tra i due nascerà un buon feeling e la tronista non nasconderà di sentirsi attratta dal pretendente, che quindi riuscirà a colpire la sua attenzione rispetto agli altri giovani che parteciperanno al programma.

Tuttavia, la presenza di David non convincerà fino in fondo Tina, la quale accuserà l'uomo di essere una persona banale e in studio ci sarà un'accesa discussione. L'opinionista del talk show non riuscirà a contenersi e finirà per mandare a quel paese il nuovo corteggiatore della tronista.

Roberta ritrova Alessandro Vicinanza

Roberta Di Padua, invece, avrà modo di ritrovare in studio Alessandro Vicinanza, col quale in passato aveva avuto una frequentazione, prima che il cavaliere decidesse di viversi la sua storia d'amore con Ida Platano.

Il cavaliere napoletano, appena tornato nel parterre del trono senior, quindi riuscirà subito a catalizzare l'attenzione di Roberta che ammetterà di pensare ancora a lui, inoltre fra i due ci sarà anche un ballo in studio.

Inoltre Alessandro si ritroverà anche a discutere con la sua ex fidanzata Ida Platano: i due torneranno a parlare dei motivi che li hanno portati a dirsi addio definitivamente dopo una relazione durata quasi un anno.

Alessio chiude con Claudia nelle nuove puntate di U&D

Roberta si ritroverà a fare i conti anche con l'arrivo di nuovi cavalieri che si diranno interessati a conoscerla meglio. Le new entry, però, non attireranno l'attenzione della dama, la quale preferirà mandarli via subito, senza neppure concedere loro un'uscita insieme.

Le anticipazioni di dicembre rivelano che Alessio e Claudia arriveranno alla resa dei conti e il cavaliere deciderà di chiudere definitivamente questa frequentazione. In particolare Alessio accuserà Claudia di essere una manipolatrice e di aver mantenuto dei contatti con il suo ex fidanzato anche nel periodo in cui è stata in trasmissione.