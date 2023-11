Si sono svolte nelle scorse ore le riprese di un nuovo appuntamento con Uomini&Donne, il primo dei due previsti per questa settimana. Il blogger Pugnaloni fa sapere che lunedì 20 novembre in studio si è parlato di Ida e della dura lite che ha avuto con Roberta: al termine dello scontro, però, le due si sono abbracciate. Di Padua, inoltre, ha mandato via due aspiranti corteggiatori mentre Platano si è detta contenta dell'esterna che ha fatto con David.

Il tira e molla tra i 'veterani'

Il 20 novembre si è svolta una nuova registrazione di U&D (anche martedì 21 è previsto che il cast si ritrovi agli studi Elios per aggiornare il pubblico su frequentazioni e nuovi interessi) e sul web stanno circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio.

Nel corso delle riprese di mercoledì scorso Alessio e Claudia hanno rotto la loro conoscenza: dopo mesi di discussioni alternate a momenti di passione, infatti, i due hanno deciso di mettere un punto al loro rapporto. A rendere la situazione ancora più complicata è stato il tentativo dell'ex fidanzato della dama di recuperare la relazione che si è conclusa a luglio: Pili Stella non si è mai fidato al cento per cento di Lenti e questo è uno dei motivi per i quali si sono detti addio.

Procede l'esperienza di Ida Platano come tronista

Quando mancano pochi giorni alla messa in onda su Canale 5 della puntata in cui è stata ufficializzata sulla poltrona rossa, Ida ha partecipato alla terza registrazione di U&D nel ruolo di tronista.

Il nuovo percorso della parrucchiera è iniziato in salita perché all'appuntamento al buio molti ragazzi si sono auto eliminati quando hanno scoperto che era lei la sostituta di Manuela Carriero.

La volta scorsa, invece, Platano ha tenuto un giovane originario di Cuba e ha regalato un mazzo di fiori ad un pretendente che aveva trattato male pochi giorni prima.

Questo 20 novembre l'ex dama del Trono Over ha commentato positivamente l'esterna che ha fatto con David (il ragazzo cubano) ma ha soprattutto litigato con Roberta.

Le due ex "rivali in amore" (per via dell'interessa in comune per Riccardo Guarnieri, ndr) si sono scontrate duramente ma alla fine hanno fatto pace abbracciandosi.

Tensioni e appuntamenti tra gli Over

Tornando ai senior del cast è da un po' di registrazioni che Gemma non viene chiamata al centro dello studio per parlare di una nuova frequentazione: l'ultima volta che Galgani è stata protagonista di una puntata di U&D è quando si è riproposta a Silvio ma è stata respinta.

Nel corso delle riprese odierne non si è parlato né della dama 73enne né dei due tronisti che affiancano Ida: Brando e Cristian sono entrati in studio ma Maria De Filippi non ha fatto alcun accenno ai loro percorsi.