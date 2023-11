Ultimo atto per una delle "coppie" più discusse dell'edizione 2023/2024 di Uomini &Donne. Il 10 novembre Elena e Maurizio hanno abbandonato il programma a seguito delle continue pressioni degli opinionisti. Gianni e Tina hanno insistito parecchio affinché la dama lasciasse lo studio durante la puntata e lei, dopo aver resistito per oltre un'ora, ha ceduto: il cavaliere ha raggiunto il backstage staccandosi il cartellino con il nome e confermando a Sperti che non sarebbe più tornato.

L'analisi del rapporto su Elena e Maurizio

Dopo aver fatto arrabbiare Maria De Filippi smentendo la redazione, Elena e Maurizio sono tornati al centro dell'attenzione anche nella puntata di U&D che è stata trasmessa in tv venerdì 10 novembre.

Gli opinionisti, la padrona di casa e i componenti del parterre hanno cercato di capire cosa intendevano fare i due, ovvero se darsi un'esclusiva oppure se erano ancora aperti a conoscere altre persone. Barbara ha intercettato una confidenza del cavaliere e l'ha subito riportata agli autori: Elena si è detta pronta a lasciare il programma da sola sia per questioni lavorative che per il mancato slancio di Maurizio nei suoi confronti.

De Santi ha anche raccontato che il cavaliere non intendeva seguire la donna, quindi il loro rapporto sarebbe finito a chiusura di quella registrazione.

La sfuriata e la richiesta alla redazione

Tina e Gianni hanno accettato la decisione di Elena ma hanno insistito nel chiederle perché non andava via in quel momento.

"Vorrei aspettare la fine della registrazione, mi piace chiudere le cose che inizio", ha risposto la dama di U&D.

Gli opinionisti del dating-show non hanno mollato la presa così Di Brino li ha accontentati: la donna si è alzata dal suo posto nel parterre ed è uscita dallo studio dicendo che si era stancata delle critiche e degli attacchi.

"Toglietemi il microfono", ha detto la protagonista del Trono Over rivolgendosi agli autori che si trovavano dietro le quinte.

Maria è intervenuta chiedendo ai suoi collaboratori di accontentare Elena e di lasciarla andare via.

Nel frattempo Maurizio ha seguito la dama nel backstage e uscendo si è tolto il cartellino sul quale c'era scritto il suo nome e l'ha lanciato per terra.

"Andiamo Elena", ha ripetuto il cavaliere al termine della puntata che è stata trasmessa in tv il 10 novembre.

Nessun rientro per i due

Tina si è chiesta se l'uscita di Maurizio era per cercare di dissuadere Elena oppure se anche lui stava lasciando il programma, così Gianni è andato dietro le quinte per avere una risposta dal diretto interessato.

"Me ne vado, non ce la faccio più", ha fatto sapere il cavaliere che da un paio di mesi è al centro delle dinamiche del Trono Over di U&D.

I due sono usciti dagli studi Elios e le telecamere non li hanno più inquadrati: le anticipazioni delle puntate che sono state registrate nell'ultima settimana (quindi dopo quella che è andata in onda questo venerdì su Canale 5) fanno sapere che Laudicino e Di Brino non sono più apparsi in studio e nessuno ha mai accennato alla loro assenza. Anche per questo motivo i fan non sanno se la frequentazione sia andata avanti oppure se si è interrotta una volta terminata l'avventura in televisione.