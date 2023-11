La sfilata femminile è stata al centro della puntata di Uomini e donne di giovedì 16 novembre. Le dame del parterre over sono scese in passerella per mostrare il loro lato seduttivo. Gemma ha messo su un siparietto sensuale insieme a Silvio, cavaliere che ha frequentato mesi fa. Mentre i due ballavano al centro dello studio Tina si è intromessa e ha alzato il vestito di Galgani. Applausi e risate tra il pubblico che ha assistito a questa scena improvvisata.

Il tentativo di riavvicinamento di Gemma a Silvio

Se nella registrazione di U&D del 15 novembre Gemma è rimasta in ombra (non si è parlato di lei o di una sua eventuale nuova frequentazione), nella puntata odierna in onda su Canale 5 la dama è stata protagonista di una sfilata.

Insieme alle altre dame del parterre ha fatto un défilé sul tema "non ho rivali in fatto di seduzione", mostrando ai cavalieri outfit sensuali e balletti pensati proprio per l'occasione.

È stata proprio Gemma a sfilare per prima e ha cercato di conquistare gli uomini del cast con un abito rosso aderente e una musica sensuale di sottofondo. Per rendere ancora più credibile la sua "scenetta" la dama ha chiamato Silvio e gli ha chiesto di ballare insieme un lento al centro dello studio.

In questo siparietto, però, si è subito intromessa Tina con un gesto che ha strappato sorrisi al pubblico presente: l'opinionista ha alzato la gonna di Gemma mentre stava ancora danzando con Silvio.

Il rifiuto del cavaliere

L'intervento di Tina non ha scoraggiato Gemma, che ha concluso la sua performance offrendo a Silvio un cioccolatino.

I voti del parterre maschile sono stati piuttosto alti, fatta eccezione per Edoardo che ha dato a Gemma un 4 perché secondo lui a una certa età non si dovrebbero superare alcuni limiti in fatto di seduzione.

Mentre discuteva con il cavaliere la dama del Trono Over ha elogiato Venturato e la sua intraprendenza nelle frequentazioni, un qualcosa che in passato le ha dato molto fastidio e che l'ha spinta a interrompere il loro rapporto.

Durante le prossime puntate del programma, però, Gemma si riproporrà a Silvio, ma lui la rifiuterà.

La protagonista del dating show vorrebbe riprendere la conoscenza che lei stessa ha chiuso prima dell'estate, ma l'uomo le risponderà di no perché non ama le "minestre riscaldate".

Barbara conquista il primo posto nella sfilata

A vincere la sfilata femminile sul tema "non ho rivali in fatto di seduzione" è stata Barbara con una sua personale interpretazione della scena più famosa del film Ghost, quella in cui i protagonisti Molly e Sam modellano l'argilla sul torchio.

La dama ha chiesto a Marco di accompagnarla nel "siparietto" che ha pensato per il défilé di questa puntata: il cavaliere si è anche tolto la camicia su richiesta di Barbara.