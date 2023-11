Gran parte della puntata di Uomini & Donne che è andata in onda il 9 novembre è stata dedicata alla "coppia" formata da Maurizio ed Elena. La conduttrice Maria De Filippi e gli opinionisti hanno indagato a lungo sulle intenzioni dei due sia sulla loro frequentazione che su quanto vogliono rimanere nel programma. Quando Laudicino e Di Brino hanno smentito la redazione sulle cose che hanno raccontato dopo l'ultima registrazione, la presentatrice si è arrabbiata e ha insistito affinché la dama ammettesse che uscirebbe dallo studio con il cavaliere.

Tensione tra Maurizio ed Elena

Nell'attesa di assistere al rientro nel parterre di U&D di Armando Incarnato, i telespettatori stanno seguendo l'ultima puntata alla quale hanno partecipato Maurizio ed Elena.

La registrazione che sta andando in onda in questi giorni (dall'8 al 10 novembre) è quella in cui la dama e il cavaliere hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme: le anticipazioni fanno sapere che Di Brino ha abbandonato il programma per le pressioni degli opinionisti e l'indecisione di Laudicino, che però ha spiazzato tutti seguendola e andando via in macchina con lei.

Questo giovedì 9 novembre su Canale 5 è stato mostrato il lungo confronto che la "coppia" ha avuto in studio su come potrebbe evolversi il loro rapporto sia davanti che dietro le telecamere, un faccia a faccia che non ha portato a nulla di concreto.

La strigliata di Maria De Filippi

Gianni Sperti ha aperto la puntata odierna di U&D accusando Maurizio ed Elena di voler emulare una coppia storica della trasmissione: secondo l'opinionista i due starebbero cercando di replicare la relazione tra Giorgio Manetti e Gemma, anche se non ci starebbero riuscendo.

Sia il cavaliere che la dama hanno detto alla redazione di voler capire cosa provano l'uno per l'altro, magari uscendo con terze persone.

Laudicino ha smentito Maria quando ha raccontato che avrebbe detto agli autori di voler scegliere Elena anche tra 300 pretendenti, ma anche la dama ha contraddetto la redazione rispondendo "no" alla domanda: "Usciresti con lui, è vero?" di De Filippi.

Nessun ritorno a U&D dopo l'abbandono

Sentendo sia Elena che Maurizio smentire i suoi collaboratori Maria si è innervosita e ha detto: "Siete due casi particolari.

Qualsiasi cosa dite alla redazione poi la sconfessate, è la prima volta che succede".

La presentatrice di U&D ha analizzato l'insolita situazione tra Laudicino e Di Brino ricapitolando: "Tu aspetti che lui ti scelga, però nel frattempo ti bacia. Ma avete 14 anni?". "Lui aspetta che scendano altre donne che però non ci sono. Tutto questo è molto strano", ha aggiunto De Filippi con un tono di voce decisamente alterato.

Alla padrona di casa del dating-show non è andato giù che la dama e il cavaliere abbiano definito false le parole con le quali la redazione ha riassunto i loro racconti post puntata, così li ha incalzati: "Dite la verità". Elena si è fatta coraggio e ha corretto il proprio pensiero sul voler uscire con Maurizio dal programma: "La mia pancia dice sì, la testa no".