Le nuove registrazioni di Uomini e donne annunciano che lunedì 27 novembre, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno ricominciato a frequentarsi, mentre Ida ha approfondito la conoscenza con David e Mario e ha accolto in studio un nuovo corteggiatore per lei. L'attenzione è stata anche per Marcello Messina che ha deciso di chiudere con Jasna senza che lei se lo aspettasse. Infine, Alessio ha mandato via due nuove corteggiatrici arrivate per lui.

Ida e Alessandro nello stesso studio, ma con percorsi diversi

Negli studi di Uomini e donne, dopo l'arrivo di Ida Platano nelle vesti di nuova tronista, ora c'è stato il ritorno di Alessandro Vicinanza nel parterre maschile.

L'ex fidanzato di Ida ha deciso di voltare pagina e ricominciare dal programma di Maria de Filippi.

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, durante le ultime registrazioni Alessandro a ballato più volte con Roberta Di Padua. Tra i due c'è stata una breve storia negli anni scorsi e a quanto pare il ritorno di fiamma sarebbe dietro l'angolo. Alessandro e Roberta, infatti, hanno dichiarato che sarebbero usciti a cena fuori per proseguire la serata lontani dalle telecamere.

Jasna delusa dall'improvvisa rottura con Marcello

Ida, invece, ha proseguito il suo trono con delle esterne con David e Mario. Per il momento tra la tronista e i due corteggiatori tutto procede bene e la donna ha deciso di portare avanti la conoscenza con entrambi.

Per Ida, inoltre, è arrivato anche un nuovo corteggiatore e la donna ha deciso di farlo restare. Non tutti i protagonisti sono stati sereni, perché Marcello Messina ha deciso di interrompere la sua conoscenza con Jasna. Quest'ultima è rimasta molto sorpresa da questa scelta, perché evidentemente Marcello non aveva lasciato trasparire nessun problema nei giorni precedenti.

Non è ancora chiaro se si tratta di una chiusura definitiva o se invece tra i due si troverà un nuovo punto d'incontro.

Bacio tra Cristian e Valentina

Non è ancora chiaro cosa sia successo tra Marco Antonio ed Emanuela che avevano troncato la conoscenza: il bacio tra il cavaliere e Roberta Di Padua aveva infatti fatto infervorare Emanuela, che quindi gli aveva detto addio.

Marco Antonio, però, nella registrazione successiva aveva chiuso la conoscenza con Roberta, dichiarando di provare dei sentimenti per Emanuela.

Per quanto riguarda il trono classico, Brando era assente e quindi non si è parlato di lui. Cristian e Valentina, invece, si sono baciati in esterna e questo ha fatto arrabbiare Virginia. La ragazza ha affermato che in questo momento direbbe di "no" al tronista in caso decidesse di sceglierla.