Le vicende di Un posto al sole nella settimana dal 6 al 10 novembre si tingeranno di giallo. Un attentato, infatti, lascerà gli abitanti di Palazzo Palladini con il fiato sospeso per le sorti della vittima (la cui identità è ancora ignota) che lotterà tra la vita e la morte in ospedale. Nel frattempo, Viola e Damiano decideranno di non nascondersi più e lei troverà il coraggio di dire la verità al marito Eugenio mentre Marina sarà ancora determinata a liberarsi per sempre di Lara.

Un attentato scuote palazzo Palladini

Le vite degli abitanti di Palazzo Palladini verranno scosse da un terribile notizia nei prossimi episodi di Un posto al sole.

Tutti loro, infatti, verranno a sapere di un terribile attentato di cui è rimasta vittima un loro conoscente e resteranno con il fiato sospeso per le sue sorti. La vittima, infatti, verrà trasportata d'urgenza in ospedale e lotterà per poter sopravvivere. Amici e familiari, dunque, attenderanno con ansia notizie sulle sue condizioni di salute e coltiveranno la speranza che sia dichiarata fuori pericolo il prima possibile. Riceveranno buone notizie oppure si ritroveranno a rivivere lo stesso incubo vissuto con la morte di Susanna? Nel frattempo, Eugenio si accorgerà di un dettaglio che lo porterà a capire il vero motivo per il quale Viola e lui sono sempre più distanti ogni giorno che passa.

Viola e Damiano decidono di non nascondersi più

Eugenio, dunque, capirà cosa ha scatenato la crisi coniugale con Viola mentre lei e Damiano saranno finalmente pronti a vivere la loro storia d'amore alla luce del sole non nascondendosi più. Tuttavia, non potranno fare a meno di provare un po' di dispiacere per coloro che soffriranno a causa della loro relazione.

Ormai certa di non voler più vivere nella menzogna, Viola deciderà di confessare la verità ad Eugenio [VIDEO] ed in seguito al duro confronto con lui, cercherà il conforto di Damiano, il quale ancora all'oscuro del pericolo che sta per affrontare, questa volta, non sembrerà essere d'accordo con lei.

Nel frattempo, Niko si renderà conto di essere geloso di Manuela, mentre Serena, in seguito a una nuova discussione con Mariella che lascerà il segno nel rapporto tra la Altieri e Guido, inviterà sua sorella ad essere sincera con Niko se tiene davvero a lui.

Marina determinata a liberarsi di Lara

Manuela che da qualche settimana frequenta Costabile, dopo aver parlato con Serena, cercherà il coraggio per informare Niko della sua frequentazione con il nipote di Mariella.

Nel frattempo, la vigilessa Altieri, in seguito all'ennesima discussione con Guido, si renderà conto che dovrebbe cambiare atteggiamento. Intanto, la relazione tra Costabile e Manuela andrà sempre meglio e ciò genererà nervosismo in Mariella, Filippo e Serena. La vigilessa, poi, sentirà per puro caso, una rivelazione di Speranza e così penserà bene di riunire tutti i nipoti a cena.

Intanto Nunzio sarà sempre più distratto ed in uno stato di perenne agitazione mentre Silvia e Rossella andranno a scegliere insieme l'abito da sposa vivendo un intenso momento madre-figlia.

Infine, Lara sarà convinta che presto uscirà di prigione, ma dovrà vedersela ancora una volta con Marina, la quale sarà sempre più determinata a liberarsi per sempre di lei.