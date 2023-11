Con le nuove trame di Un posto al sole per le puntate del 2024 non si esclude che Nunzio possa decidere di intervenire per fermare le nozze di Rossella e in tal modo svelare i suoi veri sentimenti alla ragazza.

Intanto Lara si ritroverebbe nuovamente sul piede di guerra nei confronti di Marina Giordano, disposta a fargliela pagare dopo aver scoperto che la donna ha tentato di farla ammazzarla in carcere.

Nunzio rischia di fermare le nozze di Rossella nelle prossime puntate di Un posto al sole

Rossella e Riccardo porteranno avanti i preparativi per le loro ormai imminenti nozze, nonostante qualche incomprensione che continua ad aleggiare sul loro legame.

Chi non farà i salti di gioia per questa situazione sarà Nunzio, che in cuor suo nutre ancora un forte interesse nei confronti della figlia di Silvia, ma intanto dovrà assistere alla svolta della sua vita sentimentale.

L'avvicinarsi delle nozze, però, non si esclude che possa spingere Nunzio ad intervenire in prima persona per cercare di evitare che Rossella diventi ufficialmente la signora Crovi.

Le ipotesi delle prossime puntate non escludono che il cuoco del Caffè Vulcano decide di recarsi dalla diretta interessata e confessarle tutto il suo amore, ammettendo di essere pronto a viversi la loro storia d'amore nel momento in cui lei gli dicesse di ricambiare il suo sentimento.

In questo modo Nunzio si ritroverebbe a mettersi in gioco al 100%, tanto da rischiare il tutto per tutto pur di capire se c'è ancora una possibilità per fare in modo che Rossella decida di annullare le nozze con Riccardo.

Una dichiarazione inaspettata che metterebbe a durissima prova la giovane dottoressa, già alle prese con le numerose incomprensioni nei confronti del futuro marito e a quel punto non si può escludere che si ritrovi a prendere in considerazione la proposta di Nunzio.

Tra i due ci sarebbe così un pieno trionfo dell'amore, cosa che renderebbe felicissimi i tantissimi fan che fanno il tifo per questa coppia.

Lara sarebbe pronta a vendicarsi della sua nemica Marina

Lara Martinelli, invece, dopo essersi salvata dall'aggressione mortale subita in carcere finirebbe per vendicarsi di Marina Giordano.

Lo scopo della dark lady della soap opera sarebbe quello di farla pagare alla sua nemica giurata, dopo aver scoperto che era stata lei a chiedere a Gabriella di procedere con i colpi di coltello in carcere.

Il sospetto è che Marina possa ritrovarsi a vivere dei veri e propri momenti di panico e grande paura nelle mani di Lara, pronta a tutto pur di avere la meglio e vederla patire come lei ha goduto in seguito all'aggressione in carcere.