Nunzio potrebbe decidere di uscire allo scoperto e dichiarare i suoi sentimenti a Rossella nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste durante la stagione su Rai 3.

Per Lara Martinelli, invece, giungerebbe il momento della vendetta nei confronti di Marina e Roberto, dopo aver scoperto che sono stati loro i mandanti della sua aggressione in carcere. E, a quel punto, la donna potrebbe decidere di accanirsi contro il piccolo Tommaso al punto da prenderlo in ostaggio.

Nunzio probabilmente deciderà di affrontare Rossella prima delle nozze

Nunzio si è ritrovato ad affrontare un periodo di crisi nel corso delle ultime puntate della soap opera trasmesse su Rai 3, dopo essersi reso conto di non riuscire a staccare il pensiero da Rossella.

Il cuoco ha cercato in tutti i modi di tenerla a debita distanza dalla sua vita ma si è reso conto che non è affatto semplice far finta che non sia successo nulla.

Intanto, però Rossella sta portando avanti i preparativi per le sue ormai imminenti nozze con Riccardo Crovi, il quale intende coronare al più presto il suo sogno d'amore con la figlia di Silvia.

Nunzio probabilmente si dichiarerà a Rossella nelle nuove puntate di Un posto al sole

Ebbene, con l'avvicinarsi della fatidica data del matrimonio, ecco che Nunzio potrebbe decidere di prendere in mano le redini della sua vita e smetterla di essere un semplice spettatore.

Il ragazzo uscirebbe allo scoperto con la bella Rossella e finalmente avrebbe il coraggio di confessarle tutta la verità sui sentimenti che nutre verso di lei.

Una dichiarazione d'amore che, indubbiamente, andrebbe a creare un po' di confusione nel cuore della figlia di Silvia, tanto da spingerla a rimettere in discussione le sue certezze e quel sentimento nei confronti di Riccardo che già in passato aveva fatto vacillare più volte per le sue numerose insicurezze.

Il piccolo Tommaso forse rischia di finire nel mirino di Lara durante i nuovi episodi della soap opera

La perfida Lara, invece, dopo aver rischiato la vita in carcere per colpa dell'aggressione che era stata architettata da Marina Giordano, probabilmente deciderà di prendersi la sua rivincita e farla pagare ai coniugi Ferri.

La donna, dopo aver scoperto che Marina è stata l'artefice di quella brutale aggressione che poteva costarle la vita (con tanto di benestare da parte di Roberto), rischierebbe di accanirsi contro il piccolo Tommaso.

Consapevole del fatto che Roberto nutre un profondo amore nei confronti del bambino, non si esclude che possa rapirlo e far perdere per un po' di tempo le sue tracce, così da gettare nello sconforto il perfido Roberto e la sua compagna, tanto da poterli ricattare e tenerli sotto scacco a suo piacimento.