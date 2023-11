Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda Lara è stata definitivamente smascherata. L'ultimo terribile segreto è venuto fuori quando il dottor Correale ha suggerito a Roberto che la sua ex potrebbe aver deliberatamente fatto del male a Tommy.

Attorno al personaggio di Lara si è creata una grande aura di mistero. Del resto di lei si conosce pochissimo e questo ha dato adito alle teorie più disparate in merito al suo passato: da chi la vede possibile vittima di soprusi fino a chi la immagina capace di aver fatto del male ad altre persone.

In particolare, si è creata una grande curiosità attorno ai due bambini che appaiono assieme a Lara in una foto che la ritrae ancora giovane e spensierata

L'ipotesi della malattia di Lara

Il dottor Correale ha ipotizzato che Lara possa essere affetta da una patologia psichiatrica nota come Sindrome di Munchausen per procura. Tale condizione psichiatrica potrebbe essere conseguenza di un evento oscuro legato al suo passato, ma anche essere derivata da eventi più recenti, come l'aborto o la relazione tossica con Ferri.

Molti spettatori non accettano però la spiegazione clinica e ritengono che Lara sia semplicemente una criminale, capace di qualsiasi azione pur di raggiungere i suoi scopi.

Tornando all'ipotesi del trauma va detto che non ci sono abbastanza informazioni per scoprire se abbia subito abusi in tenera età; tuttavia sono stati svelati alcuni interessanti retroscena legati agli anni precedenti all'incontro con Ferri.

I due misteriosi bambini nella foto

Una giovane Loredana (è questo il vero nome di Lara) ebbe una relazione con un uomo più grande di lei di nome Alessio. A quanto pare quest'ultimo si occupò di lei, aiutandola anche economicamente in modo da permetterle di portare avanti i suoi studi.

Alessio aveva due figli piccoli (quelli della foto).

Non è chiaro, invece, che fine abbia fatto la vera madre dei due bambini. La donna potrebbe essere morta o più banalmente essersi separata dal marito. Le poche informazioni disponibili hanno portato qualcuno a speculare su quella fase della vita di Lara. Tra le ipotesi ci sono quelle che vedrebbero Lara aver ucciso la moglie di Alessio o aver fatto del male ai bambini della foto, così come poi successo con Tommy.

A dire il vero, comunque, nulla del dialogo con Alessio sembrava suggerire uno scenario così agghiacciante, anche se ogni teoria resta plausibile.

Il passato di Lara-Loredana

Al momento, l'ipotesi più probabile resta quella che vedrebbe tale fase come una delle poche serene della vita di Lara. A quanto pare, c'è stato un tempo in cui Loredana era una donna gentile e il suo affetto per i due bambini era sincero. In seguito, però, qualcosa è cambiato. Lara ha deciso di interrompere una vita che non le apparteneva più, per inseguire le sue ambizioni.

Il losco rapporto lavorativo con Menkov, la relazione tossica con Ferri e l'aborto hanno fatto venire alla luce il suo lato più oscuro. Sarebbe sicuramente interessante scoprire ulteriori dettagli su Lara che potrebbero renderla ancora più cattiva e pericolosa o darne una visione diversa di una donna che potrebbe essere diventata così a causa di qualcosa di orribile legato al suo passato.