Luca Turco, alias l'amatissimo Niko di Un posto al sole, torna a parlare della storyline della soap incentrata sulla morte di Susanna, ammettendo che fu particolarmente complicato immedesimarsi in quelle scene.

L'addio al personaggio interpretato da Agnese Lorenzini è stato uno dei colpi di scena della passata stagione della soap opera, tale da lasciare un vuoto incolmabile anche nel cuore del giovane Niko, che ad oggi non si sente ancora pronto a viversi una nuova storia d'amore.

'Storyline legata alla morte di Susanna è stata straziante', parla l'attore di Niko

In una recente intervista Luca Turco ha svelato che tra le scene più difficili che ha girato in questi anni nella soap opera, vi sono sicuramente quelle dedicate alla morte di Susanna [VIDEO].

"La storyline legata alla morte di Susanna è stata straziante, anche a livello fisico", ha raccontato l'attore che veste i panni di Niko.

In particolar modo Turco ha ammesso che per lui non è stato facile girare scene in cui doveva essere continuamente arrabbiato e doveva versare lacrime amare per la dipartita della sua amata che lo aveva lasciato in seguito ad un terribile attentato che si rivelò fatale.

"Una volta spente le telecamere era difficile tornare alla mia vita, sorridere ed essere me stesso", ha aggiunto ancora il volto storico della soap opera di Rai 3.

Niko non è pronto per una nuova storia d'amore nelle prossime puntate di Un posto al sole

Per quanto riguarda le sue attuali vicende nelle trame della soap opera, l'attore ha ammesso che in questo momento il suo Niko non è ancora pronto per gettarsi a capofitto in una nuova storia d'amore e avere al suo fianco un'altra donna.

Non si sentirebbe pronto a chiudere definitivamente con il passato e ad andare avanti anche con Manuela che aveva fatto breccia nel suo cuore.

In questo periodo Manuela ha intrapreso una nuova relazione con Costabile: ovviamente Niko non ha fatto proprio i salti di gioia.

"Forse prova una sorta di gelosia", ha dichiarato Luca Turco aggiungendo però che in questo momento il suo personaggio continua ad essere concentrato solo sulla sua famiglia e sul piccolo Jimmy.

Niko prova a riportare il sereno tra Alberto e Clara

Intanto in questi nuovi episodi della soap opera, Niko sta cercando di fare da intermediario tra Alberto e Clara, dopo che il perfido avvocato vuole riuscire ad ottenere la custodia esclusiva del loro bambino e strapparlo così dalle braccia della sua mamma.

Una situazione che si preannuncia delicata e farà soffrire moltissimo Clara, divisa tra l'amore per suo figlio e il sentimento che prova nei confronti di Eduardo, considerato fin troppo pericolo da Alberto.