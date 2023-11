Non ci sarà pace per Marina e Roberto nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 4 all'8 dicembre: nemmeno il piano stretto con Gabriella andrà a buon fine. Lara, dopo essere stata operata, si risveglierà dal coma e diventerà una scheggia impazzita, pronta a pressare Ferri con i suoi ricatti. Ci sarà però un suo dietrofront, in quanto ammetterà le sue colpe e chiederà perdono. Ovviamente, sia Roberto che Marina non abboccheranno.

Ida e Diego si avvicineranno sempre di più e questo farà preoccupare molto Marina, terrorizzata dalla possibilità che venga a galla tutta la verità su Tommy e che il bambino venga portato via.

Ma attenzione, perché non si esclude l'ipotesi che sia la stessa Ida a voler tornare in Polonia con suo figlio.

Lara torna a essere l'incubo di Roberto e Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole

In ospedale, Lara è in coma dopo l'aggressione in carcere. Roberto e Marina speravano che morisse e portasse con sé il segreto su Tommy, ma così non è stato. Giorno dopo giorno le sue condizioni di salute miglioreranno, fino a quando si risveglierà.

Tornata a casa, Lara riprenderà esattamente da dove aveva lasciato, pressando Roberto con le sue richieste e pretendendo che Tommy stia con lei. Sempre che non le venga in mente di ricattare l'esasperato Ferri con un'altra sua malvagia idea, questo è chiaro.

Ma non è finita qui.

Dopo essersi svegliata dal coma Lara di dichiara pentita

Che venga dal suo animo o no, poco importa. Lara dirà di aver capito i suoi errori e di essersi pentita, forse una strategia per ammorbidire Ferri. Fatto sta che le sue richieste continue saranno esasperanti, ancor più di prima, un vero incubo.

Ad aggiungere tensione sarà anche lo strano comportamento di Ida [VIDEO], che sembrerà proiettata verso la sua libertà.

Sa che non è fattibile restare sempre a Palazzo Palladini e proprio per questo sta cercando lavoro. Intanto, Marina e Roberto temeranno che il rapporto tra lei e Diego diventi sempre più solido e che Ida possa raccontargli la vera storia di Tommy. In quel caso, il rischio di perdere il bimbo sarebbe altissimo.

Ida scapperà con il piccolo Tommy?

Anche Ida non è una persona così prevedibile come vuol far sembrare. Benché spinta dalla necessità, ha comunque commesso il reato di vendere suo figlio, per poi pentirsene amaramente. Lara l'ha soggiogata e manipolata psicologicamente, ma nessuno le ha impedito di ribellarsi.

Non si esclude dunque che Ida si stanchi di restare nella gabbia dorata che le hanno imposto Marina e Roberto - di questo si tratta, siamo sinceri - e che parta con suo figlio, voltando pagina e allontanandosi da tutti coloro che l'anno avvicinata e aiutata ma solo con l'obiettivo di arrivare al piccolo Tommy, vittima innocente di questa triste storia.