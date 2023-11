Le anticipazioni della seconda puntata della serie tv Un professore 2 in programma il 23 novembre rivelano che Simone verrà sospeso per dieci giorni dalla scuola per l'aggressione ai danni di Ernesto

Tra Manuel e Nina l'attrazione sarà alle stelle e la ragazza deciderà di aprirsi e confessare di essere mamma di una bambina che le è stata portata via. Le condizioni di salute di Dante peggioreranno e sarà costretto ad effettuare dei nuovi accertamenti medici.

Simone viene interrogato dopo l'aggressione subita da Ernesto

Floriana, Anita e Dante si ritroveranno a vivere tutti sotto lo stesso tetto e ad affrontare anche i disagi che comporta una convivenza del genere.

Simone verrà convocato in presidenza e ascoltato in seguito al ferimento di Ernesto. I suoi amici hanno rivelato che poco prima del brutto episodio i due avevano avuto un durissimo scontro in palestra e per tale motivo il preside vorrà vederci chiaro.

Dante andrà in ospedale per far visita ad Ernesto e avrà modo di trovare una sua cara amica dottoressa, alla quale sottoporrà i risultati delle analisi che ha recentemente effettuato.

Simone viene sospeso dalla scuola

La dottoressa si mostrerà un po' allarmata e consiglierà al professore di sottoporsi ad una TAC per scongiurare ogni tipo di brutta sorpresa.

Le anticipazioni della seconda puntata di giovedì 23 novembre rivelano che Simone verrà sospeso per ben dieci giorni dall'istituto per l'aggressione ai danni di Ernesto.

Il ragazzo deciderà di parlare apertamente con Dante, al quale confesserà le sue colpe e tirerà in ballo anche Mimmo, coinvolto come lui in questo triste e spiacevole episodio.

Luca, invece, si ritroverà a fare i conti con una serie di messaggi particolarmente espliciti inviati da un corteggiatore anonimo. La ragazza si mostrerà turbata e anche un po' infastidita da questo tipo di avances.

Nina confessa a Manuel di avere una figlia, Dante non sta bene

Tra Manuel e Nina il rapporto si farà sempre più intenso e la ragazza deciderà di aprirsi e confessare di essere mamma.

Nina ha dato alla luce una bambina che le è stata portata via dagli assistenti sociali e affidata ad un'altra famiglia, perdendo poi le tracce.

Le condizioni di salute di Dante andranno incontro ad un netto peggioramento: per l'insegnante sarà necessario sottoporsi ad una serie di nuovi accertamenti e controlli medici per scongiurare il peggio.

Gli spoiler del secondo appuntamento rivelano che tra Ryan e Viola nascerà qualcosa che andrà al di là della semplice amicizia: i due si mostreranno particolarmente complici, ma la gelosia della ragazza rischierà di rovinare tutto.