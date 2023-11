L'appuntamento con Un Professore 2 si sposta al martedì sera: la terza puntata sarà in onda il 5 dicembre in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che Manuel prenderà le distanze da Nina dopo aver scoperto che la ragazza è mamma di una bambina data in affido. Intanto Ernesto si sveglierà dal coma dopo giorni di grande apprensione e scagionerà Simone dall'accusa di essere stato il suo aggressore.

Manuel si allontana da Nina dopo la scoperta sulla figlia nella terza puntata

Nel corso dei due nuovi episodi previsti il 5 dicembre, dal titolo "Montaigne: chi siamo" e "Thoreau: un pianeta da salvare", Mimmo deciderà di occuparsi di una questione per conto di Molosso, ma finirà per ritrovarsi coinvolto all'interno di un brutto giro.

Manuel si ritroverà in grande crisi dopo aver saputo che Nina ha già una figlia. È stata la ragazza stessa ad aprirsi con lui e a confessargli questo aspetto inedito legato alla sua vita passata svelandogli che la bambina è stata poi affidata ad un'altra famiglia.

Manuel deciderà di iniziare ad evitarla e preferirà tenerla a debita distanza, tanto da spezzarle il cuore finendo per deluderla profondamente.

Dante si occupa di Nina, Simone scagionato

Le anticipazioni della terza puntata rivelano che Nina sentirà il bisogno di sfogarsi e parlare anche con Dante, al quale racconterà la sua storia e lo informerà dell'esistenza di questa bambina che ormai non vede da svariato tempo dopo che è stata affidata ad altre persone.

Il racconto della ragazza colpirà profondamente il prof interpretato da Alessandro Gassmann che, a quel punto, prenderà a cuore la situazione e deciderà di andare a parlare direttamente con l'assistente sociale, tanto da chiedergli di rivalutare il caso di Nina e della sua bambina.

Intanto dall'ospedale arriveranno delle buone notizie sulle condizioni di salute di Ernesto: dopo la violenta aggressione in palestra, il ragazzo si risveglierà dal coma e racconterà la sua versione dei fatti su quanto è successo a scuola.

In questo modo finirà per scagionare Simone, svelando che non è stato lui ad aggredirlo e ridurlo in quello stato.

La fiction di Rai 1 cambia giorno di programmazione con la terza e quarta puntata

Oltre alla terza puntata, anche il quarto appuntamento con la fiction che vede protagonisti Claudia Pandolfi, Damiano Gavino e Nicolas Maupas, cambierà giorno di programmazione su Rai 1 e verrà trasmessa martedì 12 dicembre.

In quella settimana, però, è previsto un raddoppio per la serie che tornerà in onda anche martedì 14 dicembre con la quinta e penultima puntata di questa seconda stagione di grande successo.