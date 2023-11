Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma proverà a riconquistare il suo ex fidanzato Silvio. Farà un nuovo passo avanti nei confronti del cavaliere che come lei continua a cercare la sua anima gemella in trasmissione, ma si ritroverà a fare i conti con il suo rifiuto.

Barbara invece ammetterà il suo forte interesse nei confronti del cavaliere Marco, ma anche in questo caso il cavaliere non vorrà approfondire la conoscenza per "incompatibilità caratteriale".

Gemma Galgani decide di farsi avanti con Silvio: anticipazioni Uomini e donne

Gemma continuerà a essere alla ricerca del principe azzurro e nel corso dei prossimi appuntamenti farà un passo avanti nei confronti del cavaliere Silvio.

Tra i due in passato c'è stata una turbolenta relazione che non aveva ottenuto il successo sperato. La relazione era giunta al capolinea ed entrambi hanno scelto di voltare pagina e andare avanti, ma a quanto pare Gemma non sarebbe ancora riuscita a dimenticarlo.

La dama proverà a farsi avanti con Silvio e ammetterà che a distanza di un po' di tempo dalla fine della loro relazione sente ancora di provare qualcosa nei suoi confronti.

Silvio rifiuta la sua ex fidanzata Gemma Galgani e volta pagina

La dama si dirà pronta a riprendere in mano le redini della frequentazione, così da provare a capire se c'è ancora la possibilità di costruire qualcosa di bello insieme.

La reazione di Silvio non sarà delle migliori: nonostante le belle emozioni che ha vissuto con Gemma, non si dirà pronto a concederle questa seconda chance.

Silvio rigetterà al mittente la proposta della dama torinese e confermerà la sua intenzione di voler conoscere nuove signore presenti nel parterre del trono over e dare così una svolta definitiva al suo percorso.

Barbara si fa avanti con Marco, lui dice no e rifiuta la frequentazione

Brutte notizie anche per Barbara quando ammetterà di provare un interesse nei confronti del cavaliere Marco.

Tutto nascerà dopo che Barbara ha assistito alla sfilata dei vari cavalieri del parterre senior. Marco l'ha profondamente colpita al punto da convincerla a compiere questo passo importante.

La dama non si farà scrupoli a proporsi a Marco, ammettendo di essere "pazza di lui" e di volerlo conoscere meglio fuori dallo studio del talk show.

La reazione del cavaliere non sarà delle migliori: ammetterà di non essere interessato a Barbara, consapevole del fatto che una relazione tra di loro non potrebbe funzionare per le incompatibilità caratteriali che verrebbero fuori.