Armando Incarnato va dal chirurgo e mostra i risultati sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha postato degli scatti subito dopo la seduta.

Il cavaliere di Uomini e donne continua a tenere banco non solo nello studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5 ma anche in rete, dove ad oggi è uno tra i personaggi più chiacchierati e discussi.

Il cavaliere del trono over di Uomini e donne svela sui social di essere andato dal chirurgo

Nelle ultime puntate del talk show Proposte su Canale 5 gli spettatori hanno fatto i conti con il ritorno di Armando Incarnato, dopo che fino a questo momento non aveva mai preso parte alle registrazioni.

Il cavaliere napoletano non ha fornito tanti dettagli sul perché di questa sua prolungata assenza, preferendo non raccontare in pubblico le sue vicende personali.

In queste ore Armando è finito al centro dell'attenzione social dopo aver postato sul suo profilo Instagram degli scatti dopo una seduta dal chirurgo.

Il chiacchieratissimo cavaliere del trono Over si è rivolto ad uno specialista in chirurgia plastica ed estetica mostrando poi il risultato del suo viso.

'La pelle ringiovanita come quella di un bambino', scrive Armando Incarnato sui social

"Ti toglie dieci anni ma la cosa fantastica che non si nota nessuna traccia di chirurgia e ti senti solo dire: stai veramente bene" ha scritto il cavaliere del trono over sui social.

"Niente filtri! La pelle ringiovanita come quella di un bambino", ha proseguito ancora Armando nella didascalia del suo scatto social in cui mette in bella mostra il viso levigato dopo la seduta dallo specialista.

Intanto, le ultime registrazioni del talk show avvenute le scorse settimane, sono state caratterizzate dalla sua assenza in studio.

Armando già assente in studio nelle ultime registrazioni del talk show di Maria De Filippi

Il cavaliere non ha preso parte alle riprese del programma e non si conoscono i motivi di questa sua assenza, a distanza di una settimana da quello che era stato il suo rientro in "pompa magna" nel parterre del trono over.

In trasmissione Tina e Gianni non hanno proferito parola sull'assenza del cavaliere, ma anche Maria De Filippi non ha dato ulteriori dettagli agli spettatori in merito all'assenza di uno dei volti di punta del trono over.

Armando sui social non ha fornito dettagli in merito a questa assenza: nonostante la curiosità dei tantissimi fan che lo seguono e la supportano su Instagram, ha scelto di non soffermarsi sull'argomento.

Resta da capire se tornerà durante le nuove registrazioni di U&D previste per lunedì 27 e martedì 28 novembre.