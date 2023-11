Maria De Filippi sarebbe intenzionata a rivoluzionare Uomini e donne ponendo Tina Cipollari sul trono: è quanto riporta il settimanale Nuovo Tv secondo cui non ci sarà più spazio invece per Gemma Galgani, storica dama del programma.

Se le indiscrezioni venissero confermate, la trasmissione non sarà più la stessa. Sebbene un primo colpo di scena sia già avvenuto - la conduttrice pavese ha offerto il ruolo di tronista all'ex dama Ida Platano che ha da poco chiuso la storia con Alessandro Vicinanza - va precisato che si tratta solo di indiscrezioni dato che nulla al momento è stato ufficialmente confermato dalla redazione di Uomini e donne.

Primo colpo di Maria De Filippi: Ida Platano sul trono di U&D

Secondo la rivista di Riccardo Signoretti, Maria De Filippi starebbe dunque pensando di rivoluzionare Uomini e donne. La conduttrice sarebbe stanca delle solite dinamiche e dei teatrini messi in piedi in studio in questa stagione e vorrebbe dare nuova linfa al Trono Classico che, in queste ultime annate, non è riuscito a catturare l'attenzione del pubblico come in passato.

In questo senso ha già messo a segno un primo colpaccio, visto che ha fatto rientrare nella trasmissione Ida Platano, affidandole l'inedito ruolo di tronista. È la prima volta che una ex dama over sale sul trono. Bisognerà capire se il pubblico di Canale 5 tornerà ad interessarsi al Trono Classico proprio grazie a questo innesto.

De Filippi potrebbe volere Tina Cipollari come nuova tronista

La rivoluzione che avrebbe in mente Maria De Filippi non si ferma solo al ritorno di Ida. La conduttrice starebbe infatti studiando un altro ribaltone che consisterebbe nel consegnare il trono nientemeno che a Tina Cipollari.

Forse non tutti sanno che Cipollari è stata una tronista del dating show di Canale 5, possibilità che le fu offerta da Maria De Filippi dopo una breve esperienza da corteggiatrice nel 2001 conclusasi in modo negativo (l'allora tronista non la scelse).

Proprio all'interno del dating show Tina Cipollari ha conosciuto Kikò Nalli, che è diventato suo marito nel 2005. Il matrimonio è durato sino al 2018, la storica opinionista oggi è single.

Tra i tanti cambiamenti che vorrebbe apportare la conduttrice pavese c'è anche il possibile addio a Gemma Galgani. Uomini e donne non sembra intenzionato a puntare ancora sulla dama torinese in futuro: i suoi teatrini avrebbero di fatti stancato tutti, pubblico e addetti ai lavori, da qui la concreta possibilità di un suo definitivo allontanamento per dare spazio a nuovi volti.