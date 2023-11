Lunedì 6 novembre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, dove saranno protagonisti ancora una volta Elena e Maurizio. La dama litigherà per la prima volta con il cavaliere per motivi legati alla gelosia, per poi essere presa di mira pesantemente da Tina. Non si conosce il motivo per cui l'opinionista perderà le staffe con Elena. Si sa invece che Gero Natale non farà più parte del parterre maschile. Il cavaliere ha scelto di abbandonare il programma.

Elena e Maurizio discutono animatamente

Uomini e donne tornerà su Canale 5 a partire dal 6 novembre con nuove puntate.

Ciò che andrà in onda sino al 10 novembre fa riferimento principalmente a ciò che è stato registrato lo scorso 30 ottobre.

Per la prima volta, Elena si ritroverà a discutere con Maurizio a centro studio. La dama sarà parecchio arrabbiata per via del bacio che Barbara ha dato a Maurizio nel corso della sfilata tenutasi nella puntata scorsa. Alla fine, i due si riappacificheranno e balleranno insieme. Sempre in riferimento al Trono Over, Silvio chiuderà la conoscenza con Gabriella.

Tina perde le staffe con Elena

Gli animi nello studio di Maria De Filippi si surriscalderanno nel momento in cui Elena verrà attaccata duramente da Tina Cipollari. Non è la prima volta che la dama finisce nel mirino dell'opinionista.

Questa volta, pare che il diverbio sarà ancora più acceso del solito.

Le anticipazioni apparse sul web parlano di "Tina on fire". Al momento non si sa per quale motivo l'opinionista sbroccherà. Bisognerà attendere la messa in onda di queste nuove puntate di Uomini e donne per capire cosa è successo.

Gero Natale lascia Uomini e donne

I telespettatori avranno poi la conferma che Gero Natale non fa più parte del programma. I fan più attenti avevano già notato la sua assenza in studio da qualche puntata a questa parte. Ora anche i presenti in studio verranno a conoscenza del fatto che il cavaliere ha scelto di abbandonare Uomini e donne.

La stessa cosa che aveva fatto qualche anno fa, durante la sua prima esperienza a Uomini e donne. Anche allora, dopo poche puntate, aveva lasciato la trasmissione senza aver trovato l'amore.

Parlando invece del Trono Classico, in questa settimana di programmazione non verrà presentata nessuna nuova tronista. Dopo l'addio di Manuela Carriero, il posto sul Trono è ancora vacante. Per quanto riguarda il percorso di Cristian, il 22enne romano porterà in esterna Valentina. In studio scoppierà una polemica con l'altra corteggiatrice Virginia. Per ulteriori dettagli, non resta che sintonizzarsi su Canale a partire da lunedì 6 novembre nel consueto orario delle 14.45.