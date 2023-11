Ida Platano debutterà come tronista a Uomini e donne nel corso delle puntate che saranno trasmesse dal 20 al 24 novembre in tv, e sui social esplode già la polemica.

Numerosi spettatori non hanno apprezzato la scelta di Maria De Filippi di dare spazio a un ex partecipante del trono over che, dopo un periodo di assenza, tornerà a cercare l'anima gemella."

Il sospetto degli appassionati del talk show Mediaset è che dietro la decisione di Ida si celino motivi legati al "business".

Scoppia la polemica per la presenza di Ida sul trono: 'È solo business'

Una presenza destinata a non passare inosservata: a pochi giorni dalla sua prima apparizione sul trono, sul web è già esplosa la polemica. Molti criticano la scelta della padrona di casa di puntare su un volto già conosciuto dal pubblico, mentre altri sospettano che Ida sia alla ricerca di visibilità mediatica.

"Questa donna sta dimostrando di essere un business umano. Era finalmente sparita dalla trasmissione e adesso dobbiamo rivederla come tronista", ha scritto un utente sui social.

"Maria ha sbagliato completamente con questa decisione, sono davvero allibita e continuo a sperare che si tratti di uno scherzo", ha sentenziato qualcun altro in rete puntando il dito contro la decisione della De Filippi.

"Una volta si puntava su volti nuovi, gente sconosciuta che era realmente alla ricerca dell'amore, adesso è solo business e voglia di monetizzare grazie a questa esperienza televisiva", scrive ancora un altro commentatore su Instagram.

'Lei è ridicola, siamo arrivati alla frutta', la trasmissione di Canale 5 finisce nel mirino dei fan

"Siamo arrivati davvero alla frutta proponendo il trono ad un volto del genere, lei è ridicola e dimostra di non saper stare senza un uomo", ha commentato ancora un altro appassionato del talk show Mediaset.

"Direi che quando partirà il trono di Ida possiamo tranquillamente cambiare canale e guardare altro", propone ancora un altro utente.

Intanto quello di Ida non sarà l'unico ritorno al quale si assisterà nelle nuove puntate previste fino al 24 novembre: in studio rientrerà anche Armando Incarnato, che tornerà ad occupare la poltrona del trono over.

Il debutto di Ida Platano sul trono previsto nelle puntate comprese tra il 20 e il 24 novembre

Dopo l'addio di Manuela Carriero che ha scelto di abbandonare la trasmissione senza fare alcun tipo di scelta, sarà Ida Platano a prendere il suo posto e a rimettersi in gioco per cercare (ancora una volta) l'uomo dei suoi sogni.

Terminata la storia d'amore con Alessandro Vicinanza, Ida debutterà in televisione come tronista nel corso delle puntate che saranno in onda nella settimana compresa tra il 20 e il 24 novembre.