Clara si ritroverà in difficoltà per Eduardo nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 1° dicembre 2023 su Rai 3.

Eduardo deciderà di andare via definitivamente da Napoli ma, prima di allontanarsi, sorprenderà la donna con una proposta del tutto inaspettata che potrebbe cambiarle la vita.

Intanto Damiano verrà sospeso dal suo incarico dopo aver preso una decisione di testa sua, che finirà per portare Eugenio ad agire di conseguenza.

Clara messa in difficoltà da Eduardo: anticipazioni Upas al 1° dicembre 2023

Clara si ritroverà in difficoltà per la scelta del suo ex compagno di fare in modo che possa ottenere l'affido esclusivo del loro bambino.

La donna si sentirà divisa tra due fuochi, dato che si renderà conto di provare qualcosa di forte nei confronti di Eduardo e non vorrebbe rinunciare a lui, nonostante le pressioni di Alberto che non vuole che suo figlio possa essere in contatto con il pericoloso criminale.

Intanto Eduardo deciderà di andare via da Napoli per cambiare vita ma, prima di allontanarsi, spiazzerà Clara con una proposta del tutto inaspettata legata al loro futuro insieme.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli su questa proposta, la quale però metterà in grande difficoltà Clara e la porterà a valutare con attenzione la sua situazione.

In gioco c'è il suo futuro e anche la sua storia d'amore con Eduardo, che potrebbe cambiarle la vita e farle ritrovare il sorriso dopo un periodo di grande sofferenza.

Damiano viene sospeso nelle prossime puntate della soap

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap fino al 1° dicembre rivelano che Damiano si ritroverà a dover prendere una decisione difficile sul suo futuro professionale.

Da un lato ci sarà l'onore per il servizio che svolge dall'altro il rapporto di amicizia storico con Eduardo.

Il poliziotto prenderà una decisione autonoma, senza consultare i suoi capi e nel momento in cui la verità verrà a galla, Eugenio si ritroverà costretto a sospenderlo dal suo incarico.

Un duro colpo per Viola che, delusa dall'atteggiamento del suo ex compagno, lo accuserà di aver voluto punire Damiano a causa della loro tresca clandestina, ormai venuta allo scoperto.

Filippo vuole puntare su Micaela alla radio con Michele

Michele scoprirà che Filippo ha scelto Micaela come nuova co-conduttrice del programma radiofonico e non la prenderà bene.

Intanto la ragazza sembrerà non essere affatto entusiasta per la proposta di Filippo e inizialmente finirà per snobbare la sua richiesta di lavoro.

Alla fine, però, la ragazza si lascerà consigliare da Serena e accetterà di partecipare al provino, che potrebbe permetterle di intraprendere questa nuova avventura professionale.