Le anticipazioni di Un posto al sole dal 27 novembre al 1° dicembre 2023 rivelano che Damiano verrà sospeso dal suo incarico lavorativo per volere di Damiano, dopo che prenderà una decisione ritenuta inaccettabile.

Intanto Rosa si renderà conto che è giunto il momento di dare una svolta alla sua vita e lasciarsi alle spalle definitivamente la relazione con Damiano.

Micaela accetterà l'opportunità che le è stata data da Filippo di partecipare ad un provino per entrare a far parte del team di conduttori della sua radio.

Damiano viene sospeso dal suo incarico

Damiano si ritroverà in grande difficoltà nel dover prendere una decisione che lo metterà a dura prova e lo porterà ad essere combattuto tra il senso di fedeltà alla divisa e il sentimento di amicizia che prova nei confronti di Eduardo, che si trova in grande difficoltà.

Alla fine il poliziotto prenderà una decisione del tutto inaspettata che lo metterà nei guai con il suo capo Eugenio, tanto che deciderà di sospenderlo dal suo incarico lavorativo.

La scelta dell'ex compagno di Viola sarà irremovibile e, proprio per questo motivo, si ritroverà ai ferri corti con la donna.

La figlia di Ornella non vedrà di buon occhio la decisione di Eugenio nei confronti di Damiano, credendo che il suo ex abbia agito in questo modo anche per ripicca nei confronti del poliziotto, dopo aver scoperto della loro tresca clandestina.

Rosa decide di cambiare vita

Le anticipazioni delle prossime puntate fino al 1° dicembre 2023 rivelano che Rosa deciderà di cambiare vita e dopo aver sofferto a lungo per la fine della sua relazione con Damiano, si dirà pronta a voltare pagina.

Negli ultimi episodi la donna si è cimentata in una nuova dichiarazione d'amore inaspettata per il padre di suo figlio, sperando di poter rimettere in sesto la loro relazione, ma così non è stato.

Parlando con Giulia, Rosa non nasconderà la sua sofferenza per la fine di questa relazione ma ormai si dirà rassegnata e pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.

Filippo punta su Micaela per la radio

Filippo continuerà la sua ricerca per una nuova partner femminile da affiancare a Michele nella conduzione del suo programma radiofonico.

A tal proposito deciderà di chiedere a Micaela di sottoporsi ad un provino per entrare a far parte del team di conduttori della sua radio.

Una proposta che non farà fare i salti di gioia alla ragazza anche se, in seguito, accetterà la proposta e si dirà pronta per il provino. Una scelta che non convincerà fino in fondo Michele, che mostrerà i suoi dubbi in merito a questa co-conduzione che lo attende.