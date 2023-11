Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 4 all'8 dicembre 2023 rivelano che Alberto si mostrerà in ansia per la sorti di suo figlio dopo averne perso le tracce.

L'avvocato finirà per avere anche un durissimo scontro con Eugenio Nicotera, provando a capire dal magistrato qualcosa in più su dove possa essere Eduardo e la sua ex Clara.

Intanto Marina e Roberto si ritroveranno a dover fare i conti con il ritorno di Lara Martinelli, pronta nuovamente a dar filo da torcere alla coppia.

Alberto teme per le sorti del figlio e si scontra con Eugenio nelle prossime puntate

Clara farà perdere le sue tracce assieme al suo bambino, gettando nello sconforto Alberto Palladini che non la prenderà per niente bene.

L'avvocato capirà subito che dietro questa sparizione nel nulla si cela il tentativo della sua ex compagna di iniziare una nuova vita lontana da Napoli assieme ad Eduardo.

Un duro colpo per l'avvocato che non vorrà affatto arrendersi e continuerà a lottare per cercare di scoprire tutta la verità su dove si trovi la sua ex e il suo amato bambino.

Le anticipazioni della soap opera fino all'8 dicembre rivelano che Alberto si mostrerà particolarmente in ansia e preoccupato per le sorti di suo figlio e come se non bastasse avrà anche un durissimo scontro con Eugenio Nicotera.

Lara torna nelle vite di Marina e Roberto

Giulia porterà avanti i preparativi per la sua manifestazione contro la camorra che intende portare in piazza per le strade di Napoli.

La donna chiederà a Rosa di supportarla e di essere al suo fianco in questa importante iniziativa, così da dimostrare di aver messo definitivamente la parola fine al suo passato familiare decisamente turbolento.

Per Marina e Roberto, invece, tornerà a farsi vivo l'incubo chiamato Lara Martinelli: per un po' di tempo i due coniugi si erano liberati della donna, ma adesso dovranno nuovamente avere a che fare con lei.

Diego pronto a conquistare Ida

Tra Lollo e Irene, invece, ci sarà un piccolo litigio nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera, tale da portare le loro mamme a fare una scoperta inattesa.

Mariella e Serena, infatti, si renderanno conto di avere una affinità che le lascerà profondamente sorprese, ma ciò potrebbe essere l'inizio di una nuova amicizia.

Diego, invece, continuerà a farsi avanti con Ida per cercare di far breccia nel suo cuore: peccato che il rapporto tra i due non piacerà per niente a Marina e Roberto.

Quando i coniugi scopriranno che il figlio di Raffaele ci sta provando con la mamma di Tommaso, faranno di tutto per cercare di allontanarli.