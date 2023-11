Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 rivelano che Rosa si ritroverà vittima dell'attentato messo in atto da Sabbiese contro Damiano e la sua famiglia.

Nel frattempo, il poliziotto si renderà conto di non poter correre ulteriori rischi per la sua storia d'amore clandestina con Viola, motivo per il quale rifiuterà la donna e deciderà di tenerla a distanza dalla sua vita.

Rosa vittima dell'attentato nelle prossime puntate di Un posto al sole

Con le nuove puntate di questo mese di novembre, Damiano verrà smascherato per il suo doppio gioco portato avanti ai danni di Sabbiese e del suo clan.

Il poliziotto si ritroverà così vittima di un attentato che vedrà coinvolti anche la sua ex Rosa e il loro bambino: una situazione di grande e immenso pericolo che porterà Damiano a rendersi conto della gravità dei fatti e del rischio che ha corso mettendosi a svolgere il ruolo di infiltrato.

Rosa sarà la vera vittima di questo attentato dato che, a differenza del bambino, riporterà delle ferite più profonde che renderanno necessario il suo trasporto in ospedale.

Damiano, a quel punto, si renderà conto di dover stare al fianco del suo bambino profondamente scosso dalla terribile situazione vissuta e addolorato dall'idea di poter perdere la sua mamma.

Viola viene rifiutata da Damiano e si ritrova sola

Per tale motivo Damiano si renderà conto di non poter dare a Viola ciò di cui lei ha bisogno in questo momento e ne prenderà le distanze.

Le anticipazioni della soap rivelano che il poliziotto deciderà di occuparsi pienamente del suo bambino e di tenersi lontano dall'amore, perché in questo momento sente il bisogno di stare al fianco della sua famiglia.

Un duro colpo per Viola che, al contrario, aveva scelto di chiudere il suo rapporto con il compagno Eugenio, svelandogli di non provare più gli stessi sentimenti nei suoi confronti.

Viola, quindi, si ritroverà sola dopo la decisione del poliziotto di mettere in "stand by" la loro relazione, per lei inizierà un periodo complicato e difficile della sua vita.

Marina vuole liberarsi per sempre di Lara nelle prossime puntate

Spazio anche alle vicende di Marina che, nel corso dei prossimi appuntamenti di novembre, continuerà a portare avanti la sua vendetta spietata nei confronti di Lara.

La signora Giordano intende liberarsi al più presto della sua nemica, motivo per il quale proverà a studiare un piano che possa metterla nei guai all'interno del carcere.

Marina non guarderà in faccia a nessuno e, pur di arrivare al suo scopo, si dirà pronta a tutto per liberarsi per sempre di Martinelli che considera ormai una nemica da abbattere a tutti i costi.