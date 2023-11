Tante le ipotesi che si susseguono in questo periodo riguardo le trame di Un posto al sole e non si esclude che Gabriella nelle nuove puntate di Un posto al sole possa morire al posto di Lara. Il piano escogitato da Marina e Roberto prevede che Gabriella metta le detenute contro Martinelli ed esasperarle a tal punto da innescare una rissa. A quel punto, per la complice di Ferri e Giordano sarebbe facile dare il colpo di grazia a Lara. Martinelli, però, è molto astuta e c'è la possibilità che possa ribaltare la situazione a suo favore.

Ma non solo: se ciò accadesse, Lara avrebbe l'opportunità di accusare Marina e Roberto di aver stretto un patto con Gabriella, con l'intenzione di ucciderla.

Un posto al sole novembre 2023: Lara in pericolo di vita, Gabriella rischia

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda a novembre su Rai 3 raccontano che Lara sarà in pericolo a causa della presenza di Gabriella, che ha stretto un patto con Marina.

Dopo aver scoperto che Lara sarà scarcerata, Marina ha perso il controllo, mettendo in atto un piano volto a uccidere la sua rivale. Incontrata Gabriella in carcere, le ha proposto una somma di denaro molto alta per far fuori Martinelli. Una cifra che garantirebbe un futuro sereno ai suoi figli e anche a lei, quando finirà di scontare la sua pena.

Tuttavia, Lara non si lascia scoraggiare da niente e nessuno e non si esclude la possibilità che a perdere la vita sia Gabriella, con modalità e dinamiche ancora da capire.

Il piano di Marina e Roberto davanti a nuovi imprevisti

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Ferri e Marina saranno sulle spine per via di alcuni ostacoli imprevisti che rischieranno di mandare a monte il loro piano. Roberto ha cercato di trovare un modo meno diretto di uccidere Lara, suggerendolo a Marina: fare in modo che scoppi una rissa in carcere e che la vittima sia Lara.

In mezzo alla confusione, Gabriella dovrà dare il colpo di grazia a Lara, per poi far passare la versione di aver cercato di aiutarla. Ma andrà davvero tutto come previsto?

Le ipotesi sulla morte di Gabriella al posto di Lara

Lara ha capito che le detenute si stanno mettendo contro di lei. Nell'ambiente del carcere, i bambini sono sacri e chi fa loro del male paga molto caro il suo crimine.

Proprio per questo Marina e Ferri sperano che Gabriella convinca le altre compagne di prigione a fare un assalto a Martinelli.

Gabriella ha accettato, spera che i soldi promessi da Marina possano garantire a lei e alla sua famiglia un futuro sereno dopo tanto dolore. Non sa però che Lara è molto pericolosa e che ha sempre un asso nella manica.

Nelle nuove puntate di Upas in onda a novembre è molto probabile che Gabriella paghi al posto di Lara, magari con la sua stessa vita. Martinelli avrebbe la meglio e potrebbe anche usare il piano di Marina e Ferri a suo favore nella fase del processo, voltando inaspettatamente la situazione ancora a suo favore.