Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 27 novembre al 1° dicembre rivelano che Damiano verrà punito da Eugenio sul lavoro, dopo aver preso una decisione che creerà grande scompiglio. La reazione di Viola Bruni non sarà delle migliori: la donna si arrabbierà contro il suo ex, sostenendo che questo provvedimento sarebbe una mera vendetta nei confronti di Damiano.

Intanto Micaela verrà scelta da Filippo come nuova conduttrice radiofonica nella trasmissione curata da Michele.

Damiano viene punito da Eugenio sul lavoro

Damiano si ritroverà alle prese con una difficile e rischiosissima scelta che lo porterà a mettere in discussione la propria fedeltà alla divisa.

Il motivo di questa scelta ha a che fare con Eduardo, suo amico di vecchia data, che deciderà ancora una volta di proteggere tanto da scatenare l'ira di Eugenio.

La reazione del magistrato Nicotera non si farà attendere e si ritroverà costretto a punire Damiano, procedendo con la sospensione dal suo incarico lavorativo. Un duro colpo per il poliziotto ma anche per Viola, che non potrà fare a meno di scatenare la sua ira nei confronti dell'ex compagno, dal quale ha scelto di separarsi ufficialmente.

Viola Bruni si scaglia contro Eugenio e difende Damiano

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Viola sarà portata a pensare che Eugenio abbia preso questa decisione basandosi non su fatti obiettivi, bensì su un'antipatia personale nei confronti di Damiano.

Pertanto deciderà di affrontare faccia a faccia il padre di suo figlio, per metterlo al corrente del suo pensiero.

Un duro colpo per Eugenio che, essendo una persona integerrima e scrupolosa sul lavoro, non accetterà le insinuazioni della sua ex.

Micaela messa alle strette da sua sorella Serena per il provino alla radio

Intanto Filippo deciderà di puntare su Micaela come nuova co-conduttrice al fianco di Michele nella trasmissione radiofonica curata dal giornalista.

La donna non si mostrerà propensa ad accettare la proposta, tanto da deludere le aspettative di Filippo che a quel punto chiederà a Serena di persuadere sua sorella a fare un provino.Così lei deciderà di intervenire e proverà a giocare sui "sensi di colpa", rinfacciando a Micaela che non vuole accettare tale proposta solo per paura di sfigurare e di non essere all'altezza. Pur di non darle ragione, Micaela deciderà di presentarsi al provino, ma non riuscirà a parlare più di tanto.