Le anticipazioni riguardanti la puntata di Amici 2023 di domenica 17 dicembre rivelano che si scoprirà il destino di Lil Jolie e Kumo, i due allievi che questa settimana rischiano l'eliminazione dal cast.

La cantante è stata messa in sfida dal suo prof Rudy Zerbi che ha scelto di darle uno scossone, mentre il ballerino non ha superato un compito che gli è stato dato da Emanuel Lo e per tale motivo gli è stata sospesa la maglia.

Lil Jolie a rischio eliminazione dalla scuola: anticipazioni Amici 2023 del 17 dicembre

Quello di domenica 17 dicembre sarà un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico del talent show, dato che sarà l'ultimo di questo 2023.

Il talent show di Maria De Filippi, infatti, si fermerà nelle domeniche del 24 e 31 dicembre in attesa di ritornare alla consueta programmazione da gennaio 2024, prima che inizi la fase del serale prevista come sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Un appuntamento in cui si scoprirà il destino della cantante Lil Jolie dopo che il suo insegnante Zerbi ha scelto di metterla in sfida in diretta.

Non contento delle performance fatte dalla cantante in queste settimane e dalle posizioni basse occupate in classifica, Zerbi ha chiesto di poterla mettere alla prova con uno sfidante.

Anche Kumo scoprirà il suo destino nell'appuntamento del 17/12

Di conseguenza, la cantante scoprirà il suo destino e se riuscirà a confermare il suo banco all'interno della scuola oppure se sarà eliminata definitivamente.

Tuttavia Lil Jolie non è l'unica concorrente a rischio in questa puntata del 17 dicembre, dato che si deciderà anche il destino di Kumo.

Al ballerino è stata sospesa la maglia dopo essere stato giudicato insufficiente dal prof Emanuel Lo che ha deciso di metterlo a rischio eliminazione.

In puntata scoprirà se il suo impegno è stato sufficiente da far cambiare idea al suo professore, permettendogli così di riottenere l'ambita maglia nel talent show.

Ayle vince la sfida e resta nella scuola di Maria De Filippi

In attesa di scoprire quale sarà il destino di Lil Jolie e Kumo all'interno della scuola, durante l'ultimo appuntamento con il talent show trasmesso questa domenica 10 dicembre su Canale 5, Gaia è riuscita ad avere la meglio in un compito che le era stato assegnato dalla prof Alessandra Celentano, che si è complimentata con lei per l'ottimo lavoro.

Ayle ha dovuto affrontare la sfida diretta che era stata prevista in settimana ed è riuscito ad avere la meglio, confermando così il suo banco all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Holden, invece, ha avuto modo di presentare dal vivo il suo nuovo singolo che ha già entusiasmato il pubblico social che segue la trasmissione.