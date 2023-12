Il daytime di Amici andato in onda l'11 dicembre ha chiarito la situazione di Lil Jolie: nella prossima puntata domenicale (registrata giovedì 14 e in onda domenica 17) dovrà affrontare una sfida. La giovane ha versato molte lacrime al pensiero di dover lasciare la scuola e di non piacere più al suo insegnante Rudy Zerbi, ma sui social c'è chi ha definito esagerato il suo comportamento.

La scelta della produzione

L'ultimo posto nella gara cover della scorsa puntata ha mandato in crisi Lil Jolie. Maria De Filippi è intervenuta per cercare di spiegare alla ragazza che può capitare di non piacere a un giudice e che non deve reagire piangendo davanti alle difficoltà.

Rudy Zerbi ha chiesto prima alle colleghe Lorella e Anna e poi alla produzione di Amici di mandare in sfida la sua allieva (lui non può farlo per regolamento) perché secondo lui è la cosa che può aiutarla di più in questo momento.

La titolare ha reagito male anche a questa proposta e dopo lo speciale di domenica ha continuato a lamentarsi in sala relax dicendosi certa di andare a casa. A ogni modo la produzione ha accettato la proposta di Rudy Zerbi.

In casetta, inoltre, è stato mostrato alla giovane un video con i provini delle sue possibili sfidanti: solo giovedì 14 dicembre (giorno in cui sarà registrata la tredicesima puntata) si scoprirà contro chi dovrà confrontarsi Lil Jolie.

Il faccia a faccia con l'insegnante di canto

Lil Jolie ha chiesto di poter parlare con Zerbi dopo aver avuto la certezza che nella prossima puntata dovrà fare la sfida. La produzione di Amici ha accettato la proposta di Rudy e ha messo l'allieva a rischio (Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si sono rifiutate di farlo).

L'insegnante ha spiegato alla ragazza che crede ancora in lei, ma che ha bisogno di vederla alle prese con una grande difficoltà.

Giovedì 14 dicembre la titolare della classe si confronterà con un talento esterno e dovrà batterlo se vorrà riprendere possesso del suo banco e della maglia che al momento le è stata tolta.

Il pensiero dei telespettatori sulla titolare

La reazione che Lil Jolie ha avuto sia in studio che nella scuola, però, ha creato chiacchiericcio sui social network.

Un parere piuttosto condiviso è che l'allieva di Amici abbia esagerato nel protestare per la sfida che Rudy ha voluto farle fare a tutti i costi.

"Che pagliacciata", "Quindi senza Amici lei non può cantare? L'eliminazione non ti impedisce di continuare a farlo e di riuscire a sfondare se ci credi davvero", questi sono alcuni commenti che i fan hanno postato sul profilo X della trasmissione dopo aver assistito alla crisi di pianto della titolare del team capitanato da Zerbi.