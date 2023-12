La scelta della produzione di Amici di fare promozione a solo uno degli inediti che i ragazzi hanno presentato al pubblico prima delle vacanze non è piaciuta a molti. Sotto al post che Witty Tv ha dedicato alla reazione di Petit al primo passaggio radiofonico del suo brano Guagliò, infatti, è possibile trovare i pareri contrariati dei fan degli altri titolari della scuola, soprattutto di quelli che stanno ottenendo ottimi risultati nelle classifiche degli streaming.

La mossa che fa discutere

"Esclusivo: Petit ascolta per la prima volta il suo inedito in radio e le emozioni sono tantissime", è questa la didascalia che accompagna un video che è stato caricato su tutti i profili social di Amici il 28 dicembre scorso.

Nell'attesa che riprendano le registrazioni (la prossima registrazione di Amici è fissata per il 4 gennaio, ma andrà in onda domenica 7), la produzione sta aggiornando i fan su alcune cose che stanno accadendo nella scuola in questo periodo.

Al rientro dalle vacanze di Natale, ad esempio, Mida ha scoperto di aver vinto il disco d'oro con il suo brano Rossofuoco, mentre Petit ha potuto ascoltare il suo ultimo pezzo su RTL 102.5.

Tra gli spettatori del talent show, però, c'è chi non sta apprezzando la scelta della produzione di promuovere solo uno dei tanti inediti che sono stati pubblicati prima della pausa, soprattutto perché quelli degli altri sono più alti nelle classifiche degli streaming rispetto a quello di Petit.

"E gli altri? Noi stiamo ancora aspettando che ci facciate vedere le reazioni all'ascolto del primo inedito", "C'è chi questa clip non l'ha mai avuta", "Che strano Petit ascolta il suo inedito. Riuscirete a farci vedere anche gli altri a questo giro?", "Di rivedere lui non ci importa, anzi esaltandolo gli portate solo antipatia", "Ci sono anche altri cantanti, basta con Petit", "Vogliamo facce nuove, basta con questa canzone", "Degli altri non abbiamo visto nulla e con lui siamo a quota due, disparità senza nemmeno provare a nasconderla", questi sono alcuni dei commenti che è possibile trovare sotto al post X che il profilo di Witty Tv ha dedicato all'allievo di Amici.

Gli ascolti degli ultimi inediti

Dando un'occhiata agli streaming degli inediti dei ragazzi di Amici si apprende che al 28 dicembre al primo posto in classifica non c'è il pezzo di Petit.

Nuvole di Holden ha superato i 2,5 milioni di ascolti ed è la canzone più apprezzata tra quelle che sono uscite nelle ultime settimane. Secondo posto per Mida con Mi odierai (1,2 milioni di stream) e terzo per Ayle con Allergica alle fragole (poco più di un milione di stream). Fanalino di coda di questa speciale graduatoria è Non è la fine di Lil Jolie con meno di 200 mila ascolti.