Gli allievi di Amici sono ufficialmente in vacanza: giovedì 14 dicembre è stata registrata l'ultima puntata del 2023 (le nuove puntate avranno luogo a gennaio, dopo Capodanno), la 13^ di questa edizione. Le anticipazioni fanno sapere che nessun titolare è stato eliminato, anzi alcuni hanno ottenuto risultati insperati: la maestra Celentano ha riconosciuto i miglioramenti di Nicholas, alzando la sua valutazione di oltre due punti. Tra gli ospiti ci sarà anche Gerry Scotti, giudice della gara inediti e in studio per promuovere il suo disco di Natale.

L'ammissione della professoressa di ballo

A giudicare la gara di ballo della tredicesima puntata di Amici è stata Veronica Peparini: l'ex insegnante ha stilato una classifica in base ai suoi gusti e alle esibizioni che gli allievi hanno fatto.

Primo posto per Sofia con un assolo di hip-hop, secondo per Kumo con un passo a due con Giulia Stabile e terzo per Lucia.

A riconsegnare la maglia al suo prof per via dell'ultimo posto è stato Giovanni, che oggi si è esibito in coppia con Francesca Tocca.

A sorprendere il pubblico in studio, però, è stato più il commento che la maestra Celentano ha fatto alla performance di Nicholas. L'alunno di Todaro è arrivato penultimo ma Alessandra ha ammesso di aver apprezzato e notato i suoi miglioramenti, tant'è che se in passato gli dava 0 ad oggi il suo voto è salito a 2,7.

Il percorso di Nicholas Borgogni

Per il ragazzo questo può considerarsi un ottimo risultato visto che la professoressa di danza classica l'ha sempre criticato definendolo il titolare meno talentuoso di quest'edizione. A credere in Borgogni dall'inizio dell'anno scolastico, invece, sono stati sia Raimondo che alcuni giudici esterni che gli hanno dato una borsa di studio da sfruttare non appena porterà a termine l'esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Scintille tra gli insegnanti di danza

Nel corso della registrazione di Amici molti allievi hanno affrontato i compiti che gli sono stati assegnati durante la settimana.

Todaro ed Emanuel Lo hanno litigato a lungo e in maniera piuttosto accesa per le parole che Raimondo ha usato per giudicare il fisico poco atletico di Simone.

Il docente di hip-hop ha difeso il ragazzo dalle critiche che il collega stava facendo al suo corpo troppo esile e secondo lui identico a quello che aveva quando è entrato nella scuola.

Anche Pettinelli e Zerbi si sono confrontati quando la produzione ha messo a disposizione un solo nuovo banco: Anna e Malia erano i candidati dei due professori, ma la sfida è stata vinta dal secondo che da questo momento è nella squadra di Zerbi.

Anche Lil Jolie ha battuto la sua sfidante nel faccia a faccia che aveva in programma dalla puntata precedente dopo essere arrivata ultima nella gara cover.

Sabrina Ferilli si collega con Giovannino

I sei insegnanti, inoltre, sono stati invitati da Maria De Filippi a scegliere un solo allievo del loro team al quale fare un regalo: una breve lettera e un'esibizione aggiuntiva nel corso della puntata.

I talenti che i professori hanno voluto premiare dopo tre mesi di scuola sono: Kumo per Emanuel Lo, Dustin per la maestra Celentano, Gaia per Todaro, Sarah per Cuccarini, Matthew per Pettinelli e Lil Jolie per Zerbi.

Ad alternarsi sul palco durante la registrazione di Amici del 14 dicembre sono stati molti ospiti: Articolo 31 e Coma Cose per promuovere un nuovo brano, Gerry Scotti per giudicare la gara inediti e per presentare il suo disco di Natale, Veronica Peparini per la gara di ballo.

In studio è tornato anche Giovannino di Tu sì que vales che finalmente ha potuto parlare con Sabrina Ferilli in collegamento.