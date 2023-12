Il cast di allievi di Amici 23 salirà sul palco del concerto di fine anno in programma come da tradizione su Canale 5 il 31 dicembre, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

Cantanti e ballerini avranno la possibilità di esibirsi dal vivo in questa serata speciale e mettersi in mostra nello show Capodanno in musica che sarà condotto da Federica Panicucci. Una scelta che, dal punto di vista Auditel, potrebbe dare filo da torcere agli ascolti de L'anno che verrà, lo show del 31 dicembre condotto da Amadeus su Rai 1.

Gli allievi di Amici 23 si esibiscono sul palco dello show di Capodanno in onda su Canale 5

Le anticipazioni sullo show di fine anno in onda su Canale 5 rivelano che Federica Panicucci accoglierà varie stelle della musica italiana in piazza a Genova, per attendere insieme l'arrivo del 2024.

Una serata di grande musica che, quest'anno, potrà contare anche sulla presenza degli allievi di Amici.

Holden, Lil Jolie, Petit, Marisol, Gaia, Martina e tutti gli altri protagonisti del talent show che porta la firma di Maria De Filippi avranno la possibilità di uscire dalla scuola di Canale 5 per esibirsi dal vivo sul palco dello show del 31 dicembre.

Nel cast anche ex volti del talent show

Un'esperienza non di poco conto per i giovani protagonisti del talent show che avranno l'opportunità di calcare un prestigioso palco ed esibirsi per la prima volta in prima serata, in attesa che prenda il via il serale dello show previsto anche quest'anno in primavera su Canale 5.

Tra gli altri artisti che si esibiranno durante la serata di Capodanno figurano i nomi di Orietta Berti e Al Bano. Spazio anche alla presenza dei Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Mietta Iva Zanicchi e Fausto Leali. Sempre dal mondo del talent show Mediaset arriveranno Luigi Strangis, Gaia e Wax.

La concorrenza di Amadeus nello show di fine anno

In attesa di vedere quali saranno le esibizioni che i concorrenti del talent show porteranno sul palco di Capodanno in musica, non si esclude che questa scelta possa causare qualche problemino dal punto di vista Auditel al varietà di Rai 1.

Anche quest'anno infatti, sulla rete ammiraglia della tv di Stato ci sarà Amadeus ad intrattenere il pubblico con L'anno che verrà, il tradizionale show di fine anno che (quest'anno in diretta da Crotone) prevede la presenza di svariati artisti della musica italiana, tra cui Annalisa e Cristiano Malgioglio.

In questi anni lo show di Amadeus ha sempre avuto la meglio dal punto di vista Auditel ma quest'anno, complice la presenza dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi, non si esclude che possa verificarsi il sorpasso nella cura ascolti.