Marco Barbieri, in arte Calma, lascia la musica: l’ex partecipante nel 2022 ad Amici di Maria de Filippi annuncia in un post sul suo profilo Instagram di voler abbandonare la carriera di cantante, spiegando di non avere più voglia di continuare e lanciando anche accuse, senza far nomi, contro chi gli avrebbe impedito di cogliere l’opportunità di sfruttare il successo derivante dal talent show. Nel messaggio, che ha registrato migliaia di interazioni, Calma racconta di essere giunto a questa decisione sofferta, ma inevitabile: “Non ho più la pace dentro”, né “gli stimoli di cui avrei bisogno continuamente per fare questo lavoro”, scrive l'interprete, spiegando di non riuscire più a “sottostare a richieste e idee” diverse dalle sue, presupposto necessario per continuare a far parte dello spettacolo.

Calma era riuscito ad arrivare al serale di “Amici 21”, l’edizione vinta da Luigi Strangis, ricordata anche per la partecipazione di LDA.

Il massaggio di Calma con le accuse contro chi non avrebbe favorito la sua carriera

Nel suo post su Instagram Calma spiega di non aver mai accettato quei compromessi a suo dire indispensabili per primeggiare nel mondo della musica, assicurando di non aver mai ricevuto raccomandazioni o piegato la testa. L’artista ricorda di quando era costretto a lavorare come “pizza-boy” per poi poter andare nel tempo libero in uno studio di registrazione per trasformare in musica tutte le sue esperienze, gli amori, le sofferenze, dividendo con i genitori le angosce in quel periodo difficile.

Poi è arrivata la grande occasione; tuttavia, Calma accusa qualcuno di cui non fa il nome di non avergli permesso di sfruttare come avrebbe meritato la sua partecipazione ad “Amici”. Nella parte più dolorosa del suo messaggio, dopo aver chiarito di essere rimasto a lungo in silenzio “perché era giusto così”, Calma racconta del suo malessere, spiegando di essere esausto e di volersi prendere cura della propria salute mentale, per cercare di guarire.

“Il progetto Calma finisce qui, così come la mia musica”, conclude l’ex concorrente del talent, non senza ringraziare tutti i sostenitori che l’hanno seguito in questi anni.

Il post in cui Calma parlava del proprio malessere

Solo poco tempo fa, lo scorso 4 ottobre, Calma aveva affidato a Instagram un altro messaggio, postato nella forma di una lettera a se stesso da bambino, in cui raccontava del disagio che stava vivendo negli ultimi mesi, spiegando di non riuscire a ritrovare il sorriso e la leggerezza di un tempo.

L’artista ammetteva di vivere una situazione di malessere che di fatto gli stava impedendo di proseguire nella carriera.

I precedenti: numerosi partecipanti di Amici hanno abbandonato il mondo dello spettacolo

Molti dei partecipanti alle varie edizioni di “Amici” hanno potuto continuare a lavorare nello spettacolo, a volte conservando una certa notorietà, più spesso rimanendo nelle seconde file, ma potendo comunque riuscire a trasformare la propria passione in un mestiere. Sono comunque diversi i casi di cantanti, ballerini e attori che hanno dovuto abbandonare ogni velleità artistica, per ritornare a una vita comune. Il caso più celebre resta quello del vincitore della prima edizione del talent, che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi: Dennis Fantina, dopo aver trionfato nel 2001 e pubblicato un album d’esordio che ebbe un buon successo, non riuscì a ripetere in seguito gli stessi numeri.

Nel corso degli anni lo abbiamo visto partecipare alle blind auditions di The Voice of Italy o fare il concorrente a Tale e Quale show. Pur continuando a coltivare il suo amore per le sette note, Dennis ha preferito cercare altri impieghi, come quello da barista nel locale di un amico.