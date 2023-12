Durante la giornata di ieri, gli ex concorrenti del Grande Fratello Angelica Baraldi, Ciro Petrone e Mirko Brunetti hanno avviato una diretta su Instagram. Tra le varie domande alla quale hanno risposto, Baraldi ha deciso di mettere a tacere i pettegolezzi legati a un presunto flirt tra Anita Olivieri e uno degli autori del programma. Al contrario, Petrone si è smarcato dal pensiero dell'ex compagna d'avventura.

Anita Olivieri ha davvero un flirt con uno degli autori? L'ex gieffina Baraldi smentisce

L'avventura nella casa di Cinecittà per Ciro Petrone, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi è giunta al capolinea ma i tre ex concorrenti del GF hanno continuato a mantenere un bellissimo rapporto di amicizia.

Nel corso di una diretta Instagram avviata lunedì 18 dicembre, i tre ex gieffini hanno risposto ad alcune domande dei fan. A un utente che ha chiesto informazioni sul possibile flirt tra Anita Olivieri e uno autore del reality show, Angelica Baraldi ha risposto: "Voglio smentire categoricamente perché ho visto che l'avete scritto anche prima. Anita non ha nessuna relazione con l'autore, non è vero anche perché dentro non si può". Nonostante la presa di posizione di Baraldi, Ciro Petrone è apparso perplesso e si è smarcato dalle dichiarazioni dell'amica. Nel dettaglio, l'ex concorrente campano ha affermato: "Ma come fai a saperlo? Perché te lo dice a te se ce l'ha?".

A quel punto Petrone ha spiegato che loro possono limitarsi a dare una loro opinione ma non possono smentire quanto ipotizzato sui social da alcuni utenti del web.

Anche Brunetti ha risposto che probabilmente non sarà vero, ma non possono metterci la mano sul fuoco.

Ciro e Mirko per la prima volta dicono qualcosa di giusto. Angelica sempre la solita, poi rompe se la insultano. Comunque sta storia l’anno detta i giornalisti per primi perché hanno le prove. #GrandeFratello pic.twitter.com/AzNjJR9e5a — tempesta-nera (@TNera89332) December 18, 2023

Le ipotesi del web

Da qualche settimana a questa parte, alcuni utenti del web hanno ipotizzato che Anita Olivieri abbia un flirt con uno degli autori del programma.

A detta di alcuni, la ragazza sarebbe al corrente di alcuni fatti accaduti all'esterno del programma. Tra gli episodi più eclatanti registrati nell'ultimo periodo ci sarebbe quello legato all'audio di un autore, che sentendo Rosy Chin dare dei consigli a Massaro su come avvicinarsi a Olivieri ha perso le staffe: "Sta parlando di Anita con quella".

In seguito alla diretta social dei tre ex concorrenti, gli utenti continuano a rimanere fermi sulla loro posizione: "Ciro e Mirko per la prima volta dicono qualcosa di giusto, Angelica sempre la solita. Comunque sta storia l’anno detta i giornalisti per primi perché hanno le prove". Un altro ha affermato: "Ne ha parlato più volte anche Anita in codice, lo sanno anche i sassi". Un altro ha commentato criticando Angelica Baraldi: "Questa ragazza è falsa sia dentro che fuori dal programma", mentre un altro ha detto: "Io comunque ho la sensazione che Beatrice sia vicina alla verità su Anita e l'autore".