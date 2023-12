Sheila Carter non vorrà darsi per vinta e cercherà di avvicinarsi a Finn spiandolo dal giardino della casa sulla scogliera. Sheila rischierà di essere scoperta da Steffy e sarà solo il tempestivo intervento di Deacon ad evitare che ciò accada. Inoltre nelle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 16 dicembre si vedrà Hope sempre più in crisi visto che Douglas continuerà a restare a casa di Eric.

Sheila va a casa di Steffy per spiare Finn

Deacon sarà sempre più preoccupato per via delle mosse incaute di Sheila Carter. Il padre di Hope avrà paura che qualcuno scopra che la donna è ancora viva e che si stia nascondendo a casa sua.

Sharpe l'avrà più volte messa in guardia: deve stare lontana da, Finn e Steffy. Peccato che Sheila non seguirà affatto i consigli dell'amico, decidendo di andare alla casa sulla scogliera per spiare il figlio. Dopo aver indossato parrucca e protesi, Sheila si apposterà fuori casa di Steffy e spierà all'interno attraverso la porta finestra che dà sul giardino. Intanto Hope sarà sempre più in crisi, visto che Douglas continuerà a rimanere con Thomas a casa di Eric.

Deacon evita che Sheila venga scoperta da Finn e Steffy

Le anticipazioni rivelano che Sheila, per un soffio, non verrà scoperta da Finn e Steffy. Deacon, non fidandosi della donna, l'avrà seguita e riuscirà in extremis ad evitare che Finn e Steffy si accorgano della presenza della donna.

Deacon intimerà a Sheila di andarsene subito e questa volta la madre biologica di Finn gli darà ascolto. Subito dopo Steffy si accorgerà della presenza di Deacon in giardino e gli chiederà spiegazioni. Il padre di Hope si troverà in difficoltà, dovendo trovare una spiegazione plausibile sulla sua presenza lì. In seguito, si vedrà Steffy sempre più impegnata a far si che Douglas resti per sempre a vivere con Thomas.

Questo potrebbe incrinare i rapporti già tesi tra le famiglie Logan e Forrester.

Retroscena ed eventi successivi in Beautiful: Ridge lascia Brooke

Nel corso delle puntate successive la vicenda legata alla custodia di Douglas genererà non poche frizioni soprattutto tra Brooke e Thomas. La madre di Hope ribadirà che Thomas è ancora pericoloso e che non sarà pronto ad occuparsi del bambino a tempo pieno.

Thomas dal canto suo escogiterà un piano per allontanare la matrigna una volta per tutte dalla vita di Ridge. In particolare farà credere al padre che sia stata Brooke ad avvertire i servizi sociali per metterlo nei guai. Credendo al figlio Ridge deciderà di lasciare Brooke per tornare tra le braccia di Taylor.