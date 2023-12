“Confermo”. È bastata una parola, scritta sui social da Belen Rodriguez in risposta a una follower per riaccendere il Gossip su una presunta passata relazione tra Stefano De Martino e la conduttrice Alessia Marcuzzi.

La showgirl argentina ha postato su Instagram delle immagini dal suo Paese natale dove sta trascorrendo le vacanze di Natale con l'attuale compagno Elio Lorenzoni. Come sempre accade, sono arrivati commenti di apprezzamento e critiche, cui Belen non si è sottratta rispondendo a tono. Tra i vari messaggi spicca quello di una follower che ha dichiarato di adorare i pettegolezzi, invitando Belen a continuare col comportamento tenuto nelle ultime settimane, parlando apertamente.

Quindi è arrivata la richiesta diretta di sapere se la storia di De Martino con la Marcuzzi fosse vera: chiamata in causa, la showgirl argentina non si è sottratta, scrivendo "Confermo", su quelle che fino a questo momento erano state delle semplici voci di corridoio.

Le voci su un presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

I primi a parlare apertamente di una storia tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino erano stati i giornalisti di Dagospia, circa tre anni e mezzo fa. Tuttavia, da allora questa voce non aveva mai trovato conferma.

In questo periodo sia Marcuzzi sia De Martino risultano ufficialmente single e per ora non hanno voluto commentare le voci del passato flirt tra loro, dopo che all'epoca entrambi smentirono la notizia.

Un riepilogo: Belen aveva parlato dei tradimenti di De Martino a Domenica In

Già lo scorso 3 dicembre, intervistata da Mara Venier a Domenica In, Belen aveva raccontato apertamente dei numerosi tradimenti subiti da parte di De Martino, spiegando però che il loro rapporto non è finito per quel motivo.

Dopo esserne venuta a conoscenza, la showgirl aveva fatto finta di nulla, anche perché di mezzo c’era loro figlio Santiago.

Inoltre Rodriguez aveva spiegato di essere entrata in contatto nel corso del tempo con “diverse signorine” che avrebbero sempre confermato i tradimenti dell’ex marito. “Sono arrivata a 12 e poi ho smesso di chiamare”, aveva rivelato in diretta su Rai 1.

Dopo l’intervista di Belen a Mara Venier era prontamente arrivata una replica di Stefano De Martino che sempre il 3 dicembre era ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

“Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità”, aveva spiegato il conduttore e ballerino, aggiungendo di aver deciso di tenersi per sé la sua e di non voler rispondere all’ex compagna. De Martino aveva motivato il suo comportamento per l’affetto che c’è stato e che ancora lo lega a Belen e, motivo fondamentale, perché la showgirl argentina resta sempre la madre di suo figlio.