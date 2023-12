La programmazione Mediaset del 27 dicembre subirà delle nuove modifiche nella fascia del pomeriggio e in quella del prime time.

L'appuntamento con Terra amara non tornerà in onda dopo lo stop dei giorni natalizi e si andrà avanti con la messa in onda de La Promessa in formato speciale a partire dalle 14:10 circa.

In prima serata, invece, spazio all'appuntamento con la finalissima di Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti che cambierà eccezionalmente giorno di messa in onda.

Terra amara si ferma ancora: cambio programmazione Mediaset 27/12

Il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 per la giornata del 27 dicembre prevede la messa in onda di un nuovo episodio in prima visione di Beautiful ma non quello con Terra Amara.

La soap opera turca che vede protagonisti Zuleyha e Demir osserverà ancora qualche giorno di pausa dal daytime pomeridiano, dato che ritornerà in onda direttamente sabato 30 dicembre con un nuovo appuntamento speciale della durata di due ore.

Confermato anche l'appuntamento di domenica 31 dicembre sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio dalle 15 alle 16:30 circa.

Al suo posto nel pomeriggio di mercoledì 27 dicembre ci sarà spazio per una puntata speciale de La Promessa in onda eccezionalmente dalle 14:10 alle 17 circa.

La finalissima di Io Canto Generation passa al mercoledì

Cambiamenti anche in prima serata dove questo mercoledì sera ci sarà spazio per la messa in onda della finale di Io Canto Generation.

Il talent show saluterà il suo pubblico con la proclamazione del baby concorrente che potrà portarsi a casa il titolo di vincitore assoluto di questa edizione.

A differenza delle altre puntate, però, ci sarà una variazione importante di palinsesto: la finalissima non sarà in onda di giovedì come è accaduto per tutte le altre puntate, così non è stata trasmessa di lunedì sera come è stato per la semifinale.

Questa volta si è scelto il mercoledì sera, facendogli sperimentare un nuovo giorno di programmazione e sfidando così il film Dumbo, trasmesso in prime time su Rai 1.

Ottimi ascolti per l'appuntamento con Io Canto su Canale 5

Si chiude così un'edizione decisamente fortunata per il baby talent show condotto da Gerry Scotti che in queste settimane di programmazione ha registrato una media di oltre 2,8 milioni di spettatori in prime time, pari ad uno share del 20% e picchi del 25% durante la messa in onda.

A distanza di un po' di anni dall'ultima edizione su Canale 5, lo show si è confermato come uno dei più amati dal pubblico di Canale 5 e non si esclude che alla luce degli ottimi risultati raggiunti in queste settimane, possa tornare in onda nel corso della prossima stagione televisiva.