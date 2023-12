La programmazione di Rai 1 subirà delle sostanziali modifiche nel corso della giornata di lunedì 25 dicembre, in primis nella fascia del daytime, dove salteranno gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore e quello con La vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Confermato invece l'appuntamento con Reazione a catena e quello con Affari Tuoi, i due game show in onda rispettivamente nella fascia del preserale e dell'access prime time con ottimi risultati d'ascolto.

Antonella Clerici si ferma a Natale: cambio programmazione 25 dicembre

La giornata del 25 dicembre subirà delle modifiche a partire dal mattino, dove alle 9:40 è previsto un appuntamento speciale con Lo Zecchino d'oro condotto da Paolo Belli, con la partecipazione di Cristina d'Avena che prenderà il posto di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele.

A seguire ci sarà spazio per la rubrica A sua immagine condotta da Lorena Bianchetti. Dopodiché si passerà all'appuntamento con la Santa Messa di Natale e con l'Angelus presieduto da Papa Francesco.

Alle 12:20, invece, non ci sarà spazio per una nuova puntata di È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, dato che andrà in onda un concerto di Natale da Assisi.

Il Paradiso delle signore si ferma il 25 dicembre e non solo

Subito dopo il Tg1 delle 13:30 non ci sarà una nuova puntata del talk show La volta buona, bensì sarà trasmesso il film Belle & Sebastien - L'avventura continua.

Nella giornata del 25 dicembre salterà anche l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8: l'appuntamento con la soap opera risulta sospeso in daytime fino al 1° gennaio e tornerà in onda regolarmente dal 2 in poi con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Alle 15:45, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda del film Un gioioso Natale e poi alle 17:05 sarà la volta di Natale all'improvviso che prenderà il posto de La vita in diretta.

Nel preserale, invece, è confermato l'appuntamento con Reazione a catena, mentre alle 20:40 ci sarà Amadeus al timone di un nuovo appuntamento con il game show Affari Tuoi.

L'appuntamento con Affari Tuoi domina la scena auditel contro Striscia la notizia

Una stagione decisamente fortunata per il game dei pacchi che in questi primi mesi di messa in onda ha registrato una media di oltre 4,7 milioni di spettatori a serata, toccando punte record di 5,5 milioni e oltre il 26% di share.

Numeri da record che hanno permesso alla trasmissione di vincere la gara ascolti dell'access prime time, battendo nettamente i risultati registrati nella stessa fascia oraria da Striscia la notizia, fermo ad una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori con appena il 15-16% di share a serata.