L'arrivo di Greta Rossetti all'interno della casa del Grande Fratello non ha lasciato indifferente Perla Vatiero, che ha avuto un crollo motivo subito dopo la puntata del 2 dicembre, né tantomeno Mirko, che dopo i primi momenti di crisi durante i quali non sono mancate le lacrime e gli sfoghi, ha deciso di chiarirsi direttamente con Greta con la quale si è appartato in veranda parlando per diverse ore.

Il tutto mentre la Vatiero piangeva in bagno consolata dall'amica Letizia Petris. Al termine del dialogo, la Rossetti ha confermato all'ex fidanzato di non aver alcuna intenzione di riallacciare un legame con lui.

Il triangolo amoroso tra Perla, Mirko e Greta

Gli equilibri all'interno della casa del Grande Fratello sono cambiati per l'ennesima volta con l'arrivo di una nuova concorrente, Greta. Mentre i coinquilini hanno mal digerito il triangolo amoroso formatosi con Mirko e Perla, pare evidente che il pubblico ha gradito il ritorno sul piccolo schermo delle dinamiche di Temptation Island. Se da un lato Perla è apparsa sconfortata e infastidita dall'arrivo della ragazza che in qualche modo incarna la fine della sua lunga relazione con Brunetti, dall'altro Mirko non ha nascosto il suo disorientamento.

Dopo essersi sfogato con i coinquilini, affermando che lui non vedeva la necessità di far entrare entrambe le ragazze e dopo aver cercato un po' di solitudine, Mirko nella serata di ieri, domenica 3 dicembre, ha pensato che fosse giunto il momento del confronto con Greta.

Anche se quest'ultima ha più volte ribadito la sua intenzione di non voler mettere il bastone tra le ruote alla sua relazione con Perla, durante il dialogo con il suo ormai ex fidanzato ha precisato di non essere una visionaria e di aver deciso di tirarsi indietro dopo aver visto il modo in cui si rapportava con Perla nelle ultime settimane.

Da qui la decisione di lasciare Brunetti in diretta tv, ospite proprio del reality Mediaset dallo studio.

Greta decisa a non tornare indietro

'Se io ho visto un avvicinamento così forte tra te e Perla non sono pazza', ha detto Greta che pare certa di non voler più tornare sui suoi passi. 'Non c’è molto da dire, fai il tuo percorso.

Non capisco come io possa metterti in imbarazzo. Per me puoi metterti nel letto con una. Il sentimento c’è, mi andrà via perché mi hai deluso', ha proseguito Rossetti che pare intenzionata a godersi fino in fondo la sua esperienza all'interno della casa senza curarsi né di Mirko né di Perla.

E mentre Perla continua a disperarsi essendo costretta a vedere ancora una volta Mirko a stretto contatto con Greta, il più confuso appare ancora una volta Brunetti, che ha poi parlato del proprio stato d'animo anche con Beatrice Luzzi. L'attrice ha affermato che a suo vedere nessuna delle sue ex rappresenta il suo futuro. 'Non mi dovevano mettere loro due dentro per capire questa scelta. L’avrei capito comunque', ha risposto Mirko.