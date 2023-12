Luca Argentero ha postato una foto che annuncia il ritorno di Doc- Nelle tue mani, la serie tv di Rai 1 in onda con la terza stagione a partire dal prossimo gennaio. "Quasi pronti", si legge sotto l'immagine che ritrae l'attore protagonista in compagnia dei colleghi Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio. Quest'ultimo ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha annunciato il suo arrivo sul set e si è detto molto felice per questo nuovo ruolo.

A partire dall'11 gennaio Rai 1 trasmetterà le nuove puntate di Doc - Nelle tue mani

Manca poco alla nuova stagione di Doc - Nelle tue mani e Luca Argentero ha voluto mandare un saluto a tutti i fan della fortunata fiction con uno scatto dal set.

Nella foto, insieme al protagonista principale, ci sono Pierpaolo Spollon e la new entry Giacomo Giorgio entrambi in camice. I commenti dei fan non si sono fatti attendere e tutti si sono detti impazienti di scoprire come si evolveranno le storie dei protagonisti. A partire da giovedì 11 gennaio ci sarà il debutto sul piccolo schermo, ma per dicembre è prevista un'anteprima delle prime due puntate sulla piattaforma Raiplay. Il dottor Andrea Fanti sarà ancora una volta al centro delle trame, ma ci sarà l'ingresso di nuovi personaggi e uno di questi sarà Federico, interpretato da Giacomo Giorgio.

Giacomo Giorgio: da Mare fuori alla corsia della fiction di Rai 1

Sul suo profilo Instagram, Giacomo Giorgio ha annunciato ai suoi fan la sua partecipazione alla fiction Rai.

In una storia direttamente dal set, in camice da specializzando, l'attore ha salutato i follower e ha dato loro appuntamento a gennaio. "Sono molto felice", ha affermato, "Adesso salvo le vite umane al posto di metterle in pericolo", alludendo al personaggio con cui si è fatto conoscere dal grande pubblico. Giacomo Giorgio, già noto per la sua interpretazione di Ciro Ricci in Mare Fuori, sarà in una veste totalmente diversa e ha affermato di essere impaziente di far conoscere questa nuova storia.

Per Andrea Fanti ci sarà un nuovo ricordo da affrontare

Nelle nuove puntate, oltre a Federico, ci sarà l'ingresso di altri due specializzandi, Lin e Martina che si daranno da fare in corsia con i medici. La squadra resterà invariata e oltre ad Andrea Fanti ci saranno Giulia Giordano (Matilde Gioli), Damiano Cesconi (Marco Rossetti) e Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon).

Le storie personali dei medici si alterneranno come sempre a quelle dei nuovi pazienti che arriveranno al reparto di Medicina Interne del Policlinico Ambrosiano per regalare nuove emozioni e sorprendere con inaspettati colpi di scena. Andrea Fanti, inoltre, dovrà fare ancora i conti con la sua memoria perché arriverà per lui un nuovo ricordo.