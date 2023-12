Anita Olivieri è finita al centro di una nuova polemica. La concorrente del Grande Fratello mentre parlava con Giuseppe Garibaldi ha tirato in ballo la religione cattolica e nel dire di non essere credente ha ironizzato sul sacramento del battesimo anche mimandolo. Tale gesto non è affatto passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra, tanto che un utente si è domandato con sarcasmo quando verrà preso un provvedimento disciplinare nei confronti della concorrente.

Il commento di Anita sul battesimo

Sul social X è stato pubblicato un video in cui si vedono Anita e Giuseppe parlare della religione cattolica.

A un certo la concorrente romana esclama: "Io non mi battezzo. Cosa mi battezzo che non credo? E' una presa in giro". Dopo essere scoppiata a ridere insieme al 30enne calabrese, Olivieri ha ribadito la sua posizione: "Cosa mi battezzo, ma che senso ha". Successivamente ha preso una bottiglia d'acqua e ha mimato il rito del sacramento del battesimo. Garibaldi è apparso in imbarazzo per quanto stava accadendo e ha richiamato la compagna d'avventura all'ordine.

CHE VOGLIAMO FARE?

STANOTTE DERIDEVA I MALATI DI PARKINSON.

OGGI DERIDE UN'INTERA RELIGIONE.

PER QUANTO ANCORA?#grandefratello pic.twitter.com/tIUV3O8Kze — Lalla (@Lalla84455247) December 28, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Dal momento che il video in cui Anita Olivieri ha ironizzato sul sacramento del battesimo, sui social è scoppiata una polemica.

Un utente si è detto indignato e ha menzionato il GF: "Che vogliamo fare? Stanotte derideva i malati di Parkinson. Oggi deride un'intera religione. Per quanto ancora?". Un alto ha menzionato il conduttore del reality show: "Alfonso Signorini ti rendi conto quante cavolate escono dalla bocca di questa concorrente?". Un altro ha commentato: "Questa ha proprio vuoto il cervello, prendere in giro un sacramento.

Lei non ci crede sono affari suoi, ma non può prendere in giro e beffarsi con il gesto chi crede...Vergogna". Secondo un telespettatore il gesto di Anita andrebbe punito con un provvedimento disciplinare perché risulta offensivo nei confronti delle persone che sono credenti. Tra i vari commenti però c'è anche una minoranza che ha preso le difese delle concorrente romana: "Ma magari saranno anche affari suoi se non crede?

Essendo un paese democratico può dirlo liberamente".

Tutte le gaffe di Olivieri al GF

Anita Olivieri ha commesso varie gaffe da quando è entrata al GF. Ad esempio ha più volte alluso a una presunta omosessualità di Vittorio Menozzi, nonostante quest'ultimo abbia più volte smentito.

Nei giorni scorsi Anita mentre ballava ha ironizzato sulle movenze goffe: "Comunque quando balliamo pare che abbiamo il Parkinson".

In un'altra occasione ha detto che insieme a suo fratello si divertono a prendere in giro il cugino perché essendo nato prematuro ha alcuni problemi. Olivieri ha anche rivelato di infrangere spesso il regolamento con Rosy Chin: quando sono a letto le due concorrenti si tolgono il microfono e per sfogarsi pronunciato degli epiteti a vicenda.