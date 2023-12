Nella casa del Grande Fratello non sono giorni facili per Beatrice Luzzi. Già una settimana fa l'attrice aveva dichiarato di voler abbandonare la casa del GF ma dopo l’ultima puntata di lunedì 11 dicembre ha rincarato la dose, confessando di voler definitivamente mollare il gioco. Troppo forte la nostalgia di casa.

Crollo di Beatrice nella notte, l'attrice vuole lasciare il gioco

Una settimana fa Beatrice Luzzi ha avuto una crisi. La concorrente ha confessato di sentire tanto la mancanza dei suoi figli e di aver bisogno di vederli in faccia per capire come stanno.

A tal proposito il GF, durante la puntata di lunedì 11 dicembre 2023, le ha organizzato una sorpresa con l’attrice ad aver avuto l’occasione di incontrare proprio i due figli, Valentino ed Elia.

Dopo la puntata tuttavia, Beatrice si è sfogata con Monia: “Qui così io non posso proprio restare. Il mio figlio più piccolo non ce la fa senza di me e me ne sono accorta". Poco dopo la Luzzi ha fatto lo stesso discorso a Fiordaliso, spiegandole che mancano ancora troppi mesi alla fine del programma e che non riesce ad andare avanti lontana dalla famiglia. La cantante ha cercato di tranquillizzare la donna, dicendole di essere forte e di resistere per sé stessa e anche per i figli, che la vogliono fortemente all'interno della casa, suggerendo poi all'attrice di pensarci su almeno una notte prima di prendere la decisione definitiva.

Nonostante i consigli di Fiordaliso, Beatrice è rimasta ferma sulla sua posizione, ritenendo che ormai non ci sia nulla che possa farle cambiare idea.

Riassunto puntata GF 11 dicembre: Mirko rientra in casa per un confronto, Sara in nomination

La nuova puntata del Grande Fratello di lunedì 11 dicembre 2023 si è aperta con l’alleanza stretta tra Perla e Greta dopo l’uscita di Mirko.

Le due donne sembrano aver stretto un insolito legame ormai lontane dalla pressione dovuta alla presenza del loro ex 24 ore su 24. Durante la puntata le due si sono anche scambiate un abbraccio, come a sancire l’inizio di una nuova avventura e amicizia in assenza di Mirko. Proprio Brunetti è poi rientrato in casa per avere un confronto prima con Greta e, in seguito, con la sua ex storica Perla nel quale l'imprenditore ha sostanzialmente affermato di non essersi sbilanciato con nessuna delle due per non ferire l'altra.

C’è poi stato spazio per il diverbio tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci: le due donne si sono confrontate in un faccia a faccia ricco di accuse, riportando in superficie anche dei vecchi rancori. Grande momento di emozione poi per Beatrice la quale, come sopra accennato, ha ricevuto la sorpresa da parte dei suoi figli.

In seguito è stato infine comunicato il verdetto del televoto: la concorrente meno votata è stata Sara Ricci che è dunque finita in nomination insieme a Vittorio, Perla, Grecia e Beatrice. Il verdetto del nuovo televoto verrà comunicato nella puntata di sabato 16 dicembre.