Nella casa del Grande Fratello il Natale non ha portato pace, almeno tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il gieffino nella serata di Santo Stefano è andato su tutte le furie, appellando Beatrice come una poco sana di mente. La regia del Grande Fratello ha immediatamente censurato il ragazzo, cambiando inquadratura.

Garibaldi furioso contro Beatrice

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Beatrice Luzzi ha riportato a Giuseppe Garibaldi la teoria di Marco Maddaloni. Lo sportivo, infatti, ha detto che, secondo lui, Giuseppe sarebbe un burattinaio.

Garibaldi se l’è presa con Beatrice Luzzi. La sera della vigilia di Natale, è andato in escandescenza, ferendosi ad una mano. Mentre nella serata di martedì 26 dicembre, il gieffino si è lasciato andare ad alcune frasi inopportune. Il calabrese, mentre era a letto con Perla e Letizia, ha iniziato a sparlare di Beatrice, dicendo: “Secondo me lei è fuori di testa e ha dei seri problemi. Non capisco come può dire cose così, non capisco che tipo di problemi ha. Ha dei problemi di testa!”. Giuseppe non ha neanche ultimato del tutto il suo sfogo contro la sua ex, che immediatamente la regia ha cambiato inquadratura. Questa non è la prima volta che il giovane bidello perde le staffe contro la sua ex Beatrice.

Infatti, nel corso della sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello, Garibaldi ha anche offeso Luzzi nel suo ruolo di madre, dicendo che a lei dei figli fuori, poco importa. Non resta che attendere la puntata di sabato 30 dicembre, per scoprire se gli autori del GF prenderanno o meno dei provvedimenti contro Giuseppe.

Sondaggi dei fan aggiornati al 27/12

Nel mentre molti telespettatori sono curiosi anche di conoscere l’esito del televoto, che verrà svelato in diretta nella puntata di sabato 30 dicembre. Al televoto questa settimana sono finite Monia La Ferrara, Perla Vatiero e Grecia Colmenares. La domanda è in positivo e si chiede al pubblico chi si vuole salvare.

Stando a quanto emerso dal portale di sondaggi, Grande Fratello Forumfree, alle 10:40 del 27 dicembre hanno votato 1.165 persone e ad avere la meglio dovrebbe essere Grecia Colmenares, preferita con il 44.64% di voti. Al secondo posto invece dovrebbe esserci Perla, con il 29% di voti. Ultimo posto e quindi candidata per la prossima nomination eliminatoria, dovrebbe essere Monia, con il 25% di voti .Il televoto non sarà eliminatorio, il concorrente meno votato sarà il primo candidato per la prossima nomination che vedrà invece un'eliminazione.