Nel corso delle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, Federico Massaro e Rosy Chin hanno avuto una conversazione riguardante Anita Olivieri da cui il ventinovenne milanese sarebbe visibilmente attratto: "Mi piacerebbe conoscerla, però mi sembra bloccata, un po’ tanto. Avrà una situazione che non le consente di farlo. Da quello che so e che mi hanno detto, anche se non volevo chiedere troppo, penso di aver capito che non è una situazione facile. Io scappo dalle situazioni che non sono facili, quindi probabilmente sarà ancora più difficile conoscerla", ha confessato Massaro alla coinquilina.

Federico Massaro e Rosy Chin parlano di Anita

Le parole di Federico hanno lasciato stupita Rosy, che ha interrogato il concorrente milanese sul vero obiettivo della sua attrazione per Anita: "Il tuo scopo era questo? Cosa avete voi modelli, che andate subito verso la mia Anita?"

Federico ha spiegato alla chef che Anita è l'unica con cui non ha ancora avuto una conversazione approfondita e che è stata lei ad accompagnarlo nella casa del Grande Fratello il giorno della sua entrata: "È stata la prima con cui ho parlato, però poi si è subito un po’ distanziata, ha fatto 2, 3 battutine, poi si è rintanata nella sua tana".

Rosy a Federico su Anita: 'Devi darle tempo, è una persona molto preziosa'

Rosy ha poi voluto condividere il suo pensiero su Anita, spendendo parole di forte stima nei confronti della ventiseienne romana: "Devi darle tempo, è una persona molto preziosa, speciale, autentica e sincera, quindi devi darle solo il suo tempo per avvicinarsi, poi tutto verrà molto semplice.

Aspetta, non t'illudere, ma un'amicizia potrebbe nascere con molta calma e sincerità. Noi siamo qui da più di tre mesi, non è facile per noi aprirci, ascoltare le persone, tra un pò ci cade la lingua a terra".

Federico non molla con Anita

Mentre la conversazione si avvicinava alla conclusione, Federico ha raccontato a Rosy di aver apprezzato la curiosità di Anita nei suoi confronti: "Quello che ho intuito su Anita mi piace.

Mi ha fatto un sacco di domande, su di me e mi ha fatto anche un sacco di complimenti. Un paio di volte mi sono avvicinato, però la vedo sempre un po’ bloccata, soprattutto con me". Rosy ha infine consolato Federico, invitandolo a non preoccuparsi e a non farsi paranoie inutili.

Il giovane gieffino ha dunque espresso un interesse verso Anita Olivieri, ma nei giorni scorsi avrebbe anche rivelato una sensazione di "tensione attrattiva" verso Greta Rossetti, lasciando intendere che le dinamiche potrebbero evolvere senza prevedere uno specifico esito.

Sui social si pensa ad un'intesa tra Vittorio e Federico

Nonostante quanto confessato da Massaro, online via social si parla molto anche del possibile rapporto che potrebbe nascere proprio tra lui e Vittorio Menozzi.

Mentre alcuni fan hanno sollevato diverse insinuazioni su una possibile attrazione romantica, altri hanno etichettato la cosa come una semplice amicizia tra i due concorrenti.

Ancora una volta si mostra con tutto il proprio vigore il potere dei social media in grado di alimentare congetture e interpretazioni diverse su ciò che accade nella casa del Grande Fratello.